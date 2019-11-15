Вместе работаем на экономику района

Источник материала: Вороновская газета





Александр Ясинский (справа) с директором

КСУП «Элит-Агро Больтиники» Юзефом Сурконтом (слева) и директором ОАО «Вороновская сельхозтехника» Александром Магазинщиковым.

Люди нашего края всегда любили и умели работать, благодаря чему Вороновский район по праву считается одним из крепких в Гродненской области по производству сельскохозяйственной продукции. Об этом мы говорим с начальником райсельхозпрода Александром Ясинским.

— Александр Казимирович, скоро исполнится год, как Вы возглавили управление сельского хозяйства и продовольствия, стали первым заместителем председателя райисполкома. Чем запомнился этот период, как вошли в такую ответственную должность?

— К работе приступил 26 ноября, и этот день совпал с моим днем рождения. Так что теперь эта дата вдвойне праздничная. Что будет нелегко, много обязанностей и проблем, знал заранее. Первые полгода не стремился что-то кардинально изменить в работе специалистов, а вот в последующие месяцы уже надо было обдумать какие-то конкретные шаги, дающие возможность спокойной и результативной деятельности агропромышленного комплекса района.

— Сельскохозяйственный год еще продолжается, но о предварительных результатах уже можно говорить?

— По итогам работы за январь-октябрь текущего года валовой надой молока составил более 74 тысяч тонн и увеличился на 5,5 тыс. тонн к аналогичному прошлогоднему периоду. На 249 килограммов увеличился средний удой от коровы и составил 4 690 кг. Возросла реализация молока, при этом высшим сортом и экстра реализовано 72%. Успешно также выполнены планы за 10 месяцев в выращивании КРС и свиней на мясо.

Много положительных цифр и в растениеводстве, но назову лишь некоторые. Для общественного стада заготовлено по 29,6 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.

Собрано 85,8 тысячи тонн зерна с учетом кукурузы при средней урожайности 37,2 ц/га, что на 2,5 центнера выше прошлогоднего. Получен хороший урожай маслосемян рапса — 34,5 ц/га (плюс 6,6 ц/га), валовой сбор — 16 тысяч тонн. Лучше прошлогоднего уродили картофель (337 ц/га) и сахарная свекла (520 ц/га). Все полевые работы в сельхозпредприятиях практически завершены.

— А что на финансовой ниве?

— В целом по району за январь-октябрь выручка сельскохозяйственных организаций от реализации продукции получена в сумме 94,5 миллиона рублей, к соответствующему периоду 2018 года она возросла на 8,5%. Получено 7,5 миллиона чистой прибыли, рентабельность продаж — 7,4%.

Среднемесячная заработная плата за этот период — 666,9 рубля, рост к уровню прошлого года — 15,3%.

— Как решается проблема с кадрами?

— Специалистов у нас не хватает, но поля пашутся, скот кормится, доится. Особо жаловаться не стоит. А вот с молодежью на селе трудновато. И хотя молодых специалистов обеспечиваем благоустроенным жильем, выплачиваем подъемные и предоставляем прочие льготы, закрепить их на селе сложно.

— Александр Казимирович, скоро, наверно, названия хозяйств «Вороновский» и «Рассвет-Агро» в сводках райсельхозпрода мы уже не увидим?

— Сельхозпредприятия сейчас находятся на стадии реорганизации, а в 2020 году совхоз «Вороновский» и часть «Рассвет-Агро» станут филиалом Гродненского мясокомбината.

— Что пожелаете труженикам аграрной отрасли в праздничный день?

— Конечно же, здоровья! Чтобы работа в сельском хозяйстве становилась легче, а зарплата — все выше, семьям — благополучия и счастья. С праздником, уважаемые коллеги!

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.