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Королева и ее альфа-самцы. Рассказываем о любимых мужчинах Лизы Боне, которая завоевала сердце «Аквамена»

16.11.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Красавицу Лизу Боне сегодня узнают не столько благодаря ее актерским работам (ведь снимается Лиза редко), сколько из-за ее звездных мужей: бывшего — Ленни Кравица, и нынешнего — Джейсона Момоа. Людям очень хочется понять, почему Боне выходит в свет с обоими сразу и что их связывает с «неотесанным гавайцем», который на 12 лет младше.

Сегодня Лизе исполняется 52. О том, как ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим супругом и найти свое счастье с никому не известным парнем, — в материале LADY.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 17 Ноя 2017 в 7:59 PST

Лиза Боне родилась в музыкальной семье: ее отец был оперным певцом, мать — преподавательницей музыки в колледже.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 27 Апр 2018 в 11:49 PDT

Но познать атмосферу творчества с пеленок девочке не удалось: едва Лиза появилась на свет, ее родители развелись. Малышка осталась жить с матерью и переехала в пригород Лос-Анджелеса.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 4 Май 2018 в 7:31 PDT

Лиза росла очень застенчивой. Не самое удачное качество для будущего актера, не так ли? Впрочем, о кино юная Боне тогда не мечтала. И то, что девочка попала в театральный кружок, — скорее, случайность, нежели осознанный шаг к большой сцене. Однако именно эта случайность привела Лизу в мир искусства: она перестала стесняться, влюбилась в театр и продолжила постигать актерское мастерство в школе при телестудии.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 10 Ноя 2017 в 12:44 PST

Там, на телестудии, Боне впервые заметили продюсеры. Так 16-летняя Лиза попала в каст сериала «Сент-Элсвер», откуда ее забрали в «Шоу Косби» — ситком, который на протяжении нескольких лет крутили по ТВ в прайм-тайм.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 11 Апр 2018 в 11:53 PDT

К середине 80-х Лиза Боне уже была довольно известной актрисой, хотя ей не было еще и 20. А вот новый знакомый Лизы, молодой рокер Ленни Кравиц, еще не снискал славы и даже не выпустил свою первую пластинку. Зато Ленни абсолютно очаровал Боне: не прошло и года, как пара поженилась.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 21 Фев 2016 в 10:47 PST

У Кравица и Боне, казалось, было все, чтобы стать самой гармоничной парой в мире: любовь, страсть, общие интересы и дочь Зои-Изабелла.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 25 Дек 2017 в 7:19 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 25 Сен 2019 в 7:26 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 29 Окт 2018 в 7:36 PDT

Спустя много лет Зои повторила смелую обложку, на которой когда-то блистала ее мама

Но как бы сильно ни притягивало их друг к другу, нашлось то, что смогло разорвать эту нерушимую связь — ревность. Лиза испытывала неприязнь к многочисленным поклонницам Ленни, Ленни не мог смириться с тем, что карьера жены идет в гору и она больше не принадлежит лишь ему одному. Спустя шесть лет брака копилка взаимных недовольств переполнилась, и они развелись.

Несмотря на то, что чета Кравиц была у всех на виду, расстаться им удалось тихо и мирно. Более того, Ленни и Лиза даже смогли остаться друзьями.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 10 Май 2016 в 10:14 PDT

«Я предпочитаю не загрязнять карму, а учиться на своем опыте. Мы приняли решение и расстались на добрых нотах — в конце концов, Зои на тот момент была центром моего мира», — отмечала в одном из интервью Боне.

«Вы вступаете в брак, разводитесь, это тяжело. Но мы с Лизой проделали тяжелую работу и нашли время, чтобы снова стать лучшими друзьями», — прокомментировал Кравиц.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 6 Май 2015 в 5:49 PDT

После расставания с Лизой Боне Ленни Кравиц прослыл главным голливудским ловеласом. Однако ни на ком из своих пассий он так и не женился: говорил, что Боне — главная и единственная женщина в его жизни. А вот Лиза смогла вновь обрести счастье — на сей раз с актером Джейсоном Момоа.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 26 Дек 2018 в 9:32 PST

Сегодня многие (если не все) знают Джейсона по роли кхала Дрого в «Игре Престолов» или же Аквамена в одноименном блокбастере. А в начале 2000-х, когда Момоа и Боне встретились, он был простым гавайским парнем на 12 лет младше нее.

Увидев на одной из вечеринок Лизу, Джейсон обомлел: перед ним стояла та самая актриса, в которую он был тайно влюблен с самого детства.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 28 Июн 2018 в 6:20 PDT

«Я смотрел на нее и думал: вот та женщина, которая мне нужна. И я обязательно ее добьюсь!» — откровенничал позже Момоа. А в тот самый момент он лишь робел перед хрупкой красавицей Боне: «У меня в голове будто взорвался фейерверк. Я краснел, бледнел и никак не мог взять себя в руки».

Заметив, что парень ни жив, ни мертв, Лиза взяла ситуацию в свои руки. Она предложила выпить пива в баре неподалеку, разговорила Джейсона… И поняла, что дальше им по пути.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 6 Сен 2016 в 3:28 PDT

«Мы вместе с того дня, как встретились, — делилась она. — В тот момент пришла любовь, она была настоящей, и он не сбежал, как делают многие мужчины. Да что я говорю, даже наоборот — он просто поднял меня как перышко, перебросил через плечо и утащил в свою жизнь — ну, знаете, в стиле пещерного человека».

Спустя два года у пары родилась дочь Лола, а еще спустя год — сын Накоа Вулф.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 3 Май 2015 в 11:53 PDT

Официально Момоа и Боне поженились в 2017-м, спустя 12 лет совместной жизни. На церемонии в числе прочих присутствовали старшая дочь Лизы, Зои, и бывший муж Ленни Кравиц.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 3 Ноя 2017 в 8:38 PDT

Глядя на сегодняшние отношения Лизы Боне и Ленни Кравица, кажется, что бывших мужей не бывает. Пара периодически появляется вместе на красных ковровых дорожках, будто развода не было вовсе: то вдвоем, то втроем — с совместной дочерью или же в компании Джейсона Момоа. И при всей необычности ситуации (ну кто же дружит с бывшими?) выглядит это почему-то очень гармонично.

Кстати, Кравиц и Момоа стали закадычными друзьями (и даже в честь этого обменялись весьма рокерскими кольцами).

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lisa Bonet (@lisamichellebonet) 11 Май 2016 в 8:45 PDT

А дочь Лизы и Ленни, Зои-Изабеллу Кравиц, Джейсон считает и своей тоже: говорит, они — одна семья.

 
 
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Сегодня Лизе исполняется 52. О том, как ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим супругом и найти свое счастье с никому не известным парнем - в материале LADY.
 
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