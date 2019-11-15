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День студента и концерт «РСП». Куда сходить в единственный выходной в Витебске

16.11.2019 08:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе — лишь один выходной, воскресенье. Но в этот день пройдут не только выборы. Молодежь отметит День студента, а мамам и папам пора уже думать, как организовать детский досуг на Новый год. Поможет в этом «Green Центр»: здесь уже сейчас, в середине ноября, открывают «Школу Деда Мороза».

«День студента»


Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 17 ноября, 18.00

Вход: свободный

17 ноября отмечается Международный день студента. ТРЦ «ТриО» приглашает молодых людей на праздник с танцами, конкурсами и подарками.

«Школа Деда Мороза»


Где: «Green Центр» (ул. Чкалова, 35)

Когда: 17 ноября, 15.00

Вход: свободный

17 ноября в «Green Центре» откроется волшебная «Школа Деда Мороза». В программе: интерактивное представление, детская дискотека, мастер-классы, игры.

Есть уже и предварительное расписание на декабрь:

8 декабря — создание новогодних подарков
15 декабря — Дед Мороз в гостях у «Green Центр»
22 декабря — Новый год своими руками
29 декабря — новогодний выпускной.

За несколько дней до мероприятия организаторы будут размещать более подробную программу активностей. Детали — в группе.

Канцэрт «РСП»


Дзе: Bar212 (вул. Леніна, 26а)

Калі: 16 лістапада, 20.00

Квіткі — ад 12 рублёў, столікі - ад 18 рублёў

Зусім нядаўна «РСП» («Разбітае сэрца пацана») выдалі новую песню — «Брукі з выпускнога». Вы ўжо чулі? Нават калі так — ёсць выдатны шанец першымі ў Віцебску пачуць яе ўжывую!

Набыць квіткі можна тут.

Інфалінія: +375 25 913−38−76. Падрабязнасці - у групе.

 
 
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