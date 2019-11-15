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День студента и концерт «РСП». Куда сходить в единственный выходной в Витебске
Источник материала: Tut.by
На этой неделе — лишь один выходной, воскресенье. Но в этот день пройдут не только выборы. Молодежь отметит День студента, а мамам и папам пора уже думать, как организовать детский досуг на Новый год. Поможет в этом «Green Центр»: здесь уже сейчас, в середине ноября, открывают «Школу Деда Мороза».
«День студента»
17 ноября отмечается Международный день студента. ТРЦ «ТриО» приглашает молодых людей на праздник с танцами, конкурсами и подарками.
«Школа Деда Мороза»
17 ноября в «Green Центре» откроется волшебная «Школа Деда Мороза». В программе: интерактивное представление, детская дискотека, мастер-классы, игры.
Есть уже и предварительное расписание на декабрь:
8 декабря — создание новогодних подарков
За несколько дней до мероприятия организаторы будут размещать более подробную программу активностей. Детали — в
Канцэрт «РСП»
Зусім нядаўна «РСП» («Разбітае сэрца пацана») выдалі новую песню — «Брукі з выпускнога». Вы ўжо чулі? Нават калі так — ёсць выдатны шанец першымі ў Віцебску пачуць яе ўжывую!
Набыць квіткі можна
Інфалінія: +375 25 913−38−76. Падрабязнасці - у
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На этой неделе - лишь один выходной, воскресенье.
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