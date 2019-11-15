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Стало известно, когда пройдет Viva Braslav-2020. И в продаже уже есть первые билеты
Источник материала: Tut.by
В 2020 году музыкальный фестиваль Viva Braslav Open Air пройдет 24−25 июля. В продажу уже поступили первые билеты по низким ценам,
Первую тысячу билетов категории «стандарт»
Viva Braslav Open Air проводится с 2013 года. Его называют «главным музыкальным опен-эйром страны». В 2019 году фестиваль
В разные годы на главной сцене фестиваля выступали топовые исполнители из России, Украины, Беларуси, EDM-диджеи из Нидерландов, Венгрии и т.д. Среди них: Макс Барских, МОТ, Иван Дорн, ALEKSEEV, Скруджи, Артем Пивоваров, Stadiumx, Arston, CMC$, Jay Hardway, Dannic, Kill the Buzz, IOWA, «Бумбокс», L’One, «Без билета», Zonderling, Swanky Tunes и другие.
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Viva Braslav Open Air проводится с 2013 года. Его называют «главным музыкальным опен-эйром страны». В 2019 году фестиваль посетили более 26 тысяч человек.
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