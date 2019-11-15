Условия предоставления работнику дополнительного свободного дня в неделю

Источник материала: Полесская правда



Законодательством о труде для работников, имеющих семейные обязанности, предусмотрен ряд гарантий. Как рассказала корреспонденту pinsknews.by главный специалист сектора трудовых отношений отдела труда и заработной платы комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Наталья Брич, в их числе – право на использование одного дополнительного свободного от работы дня в неделю (далее – свободный день в неделю).

Порядок и условия предо­ставления свободного дня в неделю регулируются Инструкцией о порядке и условиях предоставле­ния одного дополнительного свободного от рабо­ты дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка, утвержденной постановле­нием Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 июня 2014 г. № 34 (далее – Ин­струкция).

Условия предоставления свободного дня

Свободный день предоставляется работникам (кроме надомников), являющимся (ч. 2 ст. 265 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), п. 1, ч. 3 п. 2, ч. 3 п. 3 Инструкции):

матерью (мачехой) или отцом (отчимом) . При этом в полной семье право на свободный день может быть использовано одним из родителей либо разделено между ними по их усмотрению;

или . При этом в полной семье право на свободный день может быть использовано одним из родителей либо разделено между ними по их усмотрению; опекуном (попечителем).

Для предоставления свободного дня одновременно должны выполняться три условия (ч. 1 п. 2 Инструкции).

Условие 1. В семье работника должен воспитываться (абз. 2 ч. 1 п. 2 Инструкции): ребенок-инвалид, либо трое и более детей в возрасте до 16 лет.

Для опекуна (попечителя) рассматриваемое условие выполняется, если опека (попечительство) установлена над ребенком-инвалидом или над тремя и более детьми в возрасте до 16 лет (п. 4 Инструкции).

При этом при определении права работника на свободный день учитываются дети, в том числе пасынки и падчерицы, непосредственно воспитываемые в семье.

Дети, которые не проживают в семье в связи с обучением в учреждениях образования, находящихся в населенных пунктах, удаленных от места, где проживают родители, учитываются в составе семьи.

Если родители проживают раздельно, дети учитываются в семье того из них, на воспитании которого они находятся (ч. 3 п. 5 Инструкции).

Ребенок-инвалид учитывается в составе семьи по день истечения срока признания его таковым, а другие дети – по день исполнения им 16 лет включительно (ч. 1, 2 п. 5 Инструкции).

Не учитываются дети (ч. 1, 4 п. 5 Инструкции):

в семье родителей (родителя), над которыми установлена опека (попечительство);

в отношении которых родители (единственный родитель) лишены родительских прав;отобранные из семьи;

в случае оставления их в организации здравоохранения или отказа от них;

находящиеся в детских интернатных учреждениях, учреждениях образования с круглосуточным режимом пребывания (за исключением случаев, когда они выбывают из таких учреждений в семью на срок не менее одной календарной недели).

Условие 2. Работник должен быть занят на работе пять или шесть рабочих дней в ту рабочую неделю, когда он хочет получить свободный день. При этом суммарная продолжительность рабочего времени должна быть не менее полной или сокращенной нормы (абз. 3 ч. 1п. 2 Инструкции, ст. 112-114 ТК). Если это условие не выполняется, свободный день работнику не положен (ч. 2 п. 11 Инструкции).

Свободный день предоставляется при сокращении продолжительности работы в рабочие дни (ч. 2 п. 6 Инструкции, ст. 116, 117, 215 ТК): если эти дни предпраздничные;при работе в ночное время;работникам, получающим среднее специальное или высшее образование в вечерней или заочной форме.

При определении права работника на свободный день в неделю (ч. 1 п. 6 Инструкции): рабочая неделя рассматривается в пределах календарной недели (с понедельника по воскресенье включительно), рабочий день– в пределах суток (от 0 до 24 часов включительно).

В расчет не берутся дни, в которые работник не был занят на работе, в частности нерабочие праздничные дни, дни трудового или социального отпусков, дни болезни, прогулы, простои.

Вместе с тем предоставляемый свободный день в недельной продолжительности рабочего времени учитывается (ч. 1 п. 6 Инструкции).

Возможна ситуация, когда работнику предоставлен свободный день, но в эту неделю возникают обстоятельства, из-за которых условие его занятости не выполняется. В таком случае право на использование свободного дня не пересматривается (ч. 3 п. 11 Инструкции).

Условие 3. Другой родитель (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье (абз. 4 ч. 1 п. 2 Инструкции):является занятым согласно статье 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» либо проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме;признан инвалидом;получает ежемесячную страховую выплату в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.