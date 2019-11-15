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Артем Милевский запускает свой YouTube-канал, и вот о чем он будет там говорить

16.11.2019 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Агент форварда брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков в эфире программы MelkazeRAW на YouTube рассказал о будущих проектах с футболистом, в том числе, об открытии YouTube-канала Артема. Краткий пересказ беседы размещен на tribuna.com.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

По словам Панкова, работа с Артемом для него — это большая перспектива в перспективе заработать деньги.

— В смысле?

— Ну после футбола. Есть очень много проектов, которые можно сделать. На сегодняшний день буквально месяц назад мы были в стадии переговоров с очень крутым телевизионным проектом. Но из-за того, что он сейчас действующий футболист… Просто там время надо. Там формат съемок не маленький. Поэтому мы перенесли весь проект.

Мы сейчас запускаем YouTube-канал в декабре. Это будет очень глобальный, очень крутой проект. В перспективе можно выйти на цифры, где можно заработать какие-то деньги.

— Про что YouTube?

— Лайфстайл. Футбольный лайфстайл. Футбольные разговоры, байки. Это целый микс, это симбиоз многих интересных идей, коллабораций.

— Это стенд-ап Артема или он зовет кого-то?

— Зовет. Это гостевая история. Плюс это история интервьюера, но в каких-то необычных местах: в машине, в офисе у кого-то и т.д. И у нас очень много идей.

— Про это вы говорили? Коллаборация с «КраСавой»?

— Да. Первый выпуск у нас будет с Жекой Савиным. Ну Жэка и еще несколько гостей. Очень неожиданных.

— Деньги чьи? Партнеров нашли?

— Да, мы нашли партнеров, которые готовы инвестировать, — рассказал Панков.

 
Теги: Брест
 
 
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