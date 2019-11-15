Третьекурсник академии победил в номинации конкурса «Студент года» – Видео

Источник материала: Горецкий вестник

Третьекурсник факультета бизнеса и права БГСХА Евгений Фомичев стал автором лучшего видеоролика о студенчестве на областном этапе республиканского конкурса «Студент года — 2019». Видео Фомичева победило в номинации «Студент года Оn-Line», набрав больше всего голосов в ходе интернет-голосования.

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За главный титул на конкурсе боролись шесть человек. Лучшим студентом Могилевщины была признана Инна Клечан, курсант 3 курса факультета милиции Могилевского института МВД.