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Третьекурсник академии победил в номинации конкурса «Студент года» – Видео

16.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Третьекурсник факультета бизнеса и права БГСХА Евгений Фомичев стал автором лучшего видеоролика о студенчестве на областном этапе республиканского конкурса «Студент года — 2019». Видео Фомичева победило в номинации «Студент года Оn-Line», набрав больше всего голосов в ходе интернет-голосования.

 

 

За главный титул на конкурсе боролись шесть человек. Лучшим студентом Могилевщины была признана Инна Клечан, курсант 3 курса факультета милиции Могилевского института МВД.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Третьекурсник факультета бизнеса и права БГСХА Евгений Фомичев стал автором лучшего видеоролика о студенчестве на областном этапе республиканского конкурса...
 
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