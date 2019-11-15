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В Беларуси явка за четыре дня досрочного голосования составила 27,5%

16.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. В первые четыре дня явка избирателей составила 27,5%, сообщает «Интерфакс».

Всего в стране образовано пять тысяч 785 участков для голосования, за пределами республики – 46. В списки избирателей включено шесть миллионов 880 тысяч 605 человек.

В Минске проголосовали 23,05% избирателей, в Брестской области – 26,14%, Витебской – 29,43%, Гомельской – 29,96%, Гродненской – 27,24%, Минской – 19,97%, Могилевской – 28,65 %.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходит 12-16 ноября. Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября.

Ранее сообщалось, что в Минск перед парламентскими выборами прибыли наблюдатели ШОС. Они провели широкую подготовительную и наблюдательную миссию в таких крупных городах, как Минск, Брест и Могилев.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Всего в стране создано 5 785 избирательных участков, за пределами республики – 46.
 
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