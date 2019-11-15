Переговоры Путина и Зеленского возможны. Но после освобождения украинских пленных

"Любые переговоры, на мой взгляд, должны быть возможными, тем более в двустороннем формате, после того, как Россия продемонстрирует добрую волю, освободив всех политичных пленников Кремля и пленников на Донбассе. Напомню, это 113 человек по первому списку и как минимум 227 по второму. Почему-то мы не слышим после 7 сентября от власти о том, как она будет дальше действовать", - сказал он во время Национального форума достоинства, организованного Движением сопротивления капитуляции, в пятницу в Киеве.





Тем временем, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что ожидать подобного сценария не стоит.













"Россия не продемонстрирует. И мы видим это уже на протяжении 350 лет, что она не демонстрирует и демонстрировать не собирается. Я лично делаю из этого один простой вывод - мы должны быть самодостаточными, мы должны полагаться на то, что может сделать наше общество, и одно действительно способно показать Путину красную карточку", - отметил экс-глава МИД.





По его мнению, это хорошо, что западные партнеры на стороне Украины и ведут линию на сдерживание РФ.





"Но я думаю, мы должны осознавать, что основные смыслы этой безопасности должны быть сделаны нами самими, украинцами, и тогда мы будем формировать повестку дня, а не быть объектом, которым мы, к пребольшому сожалению, остаемся сегодня", - резюмировал он.









Как сообщалось, 12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил убеждение, что Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.





"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал он.





"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.





14 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона на данный момент не планирует двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным.



