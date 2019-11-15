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Арабская Ajlani показала гиперкар Drakuma с незаурядной внешностью

16.11.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проходящем в эти дни мотор-шоу в Дубае состоялась презентация нового арабского гиперкара, над которым работал малоизвестный местный стартап Aljani Motors.


Основал компанию дизайнер Башар Ажлани, а ее первой работой стало концептуальное купе Drakuma — эта машина пока что существует на компьютерных изображениях и в виде выставочного макета, представленного в ОАЭ. Собственно, именно поэтому нет снимков салона и точных характеристик гиперкара.


Впрочем, Ажлани уже заявил, что не собирается гнаться за лошадиными силами — ставку компания делает на эффектную внешность (облик показанного дизайнерского прототипа, конечно, на любителя) и высокое качество исполнения. По задумке разработчиков, в движение Drakuma будет приводить установленный за сиденьями 1200-сильный битурбо-V8, а кузов целиком сделают из углепластика.


Одной из «фишек» купе из ОАЭ станут подъемные двери, которые в компании называют «крыльями дракона». Впереди у Aljani Motors еще непочатый край работы по доводке машины — когда появится готовый товарный образец Drakuma, остается лишь гадать. Зато в компании уже озвучили тираж гиперкара — всего 99 единиц.

 
 
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На проходящем в эти дни мотор-шоу в Дубае состоялась презентация нового арабского гиперкара, над которым работал малоизвестный местный стартап Aljani Motors.
 
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