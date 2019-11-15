Стало известно, почему обрушился потолок в доме на улице Козлова

Источник материала: Tut.by

В доме № 13 на улице Козлова 24 октября во время перепланировки в квартире на пятом этаже обрушился потолок. Обследование показало, что здание было построено с нарушениями. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: МГЖХ

Две обрушившиеся плиты перекрытия между квартирой и чердаком были смонтированы неправильно: они заглублялись в стену только на 5 сантиметров, в то время как все остальные плиты — на 15 сантиметров. Об этом рассказал заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Тимофей Кремез.

Из-за вибраций при перепланировке ненадежные плиты обрушились. Теперь нужно уложить новые, а для этого требуется проектно-сметная документация. Ее разработка уже ведется и завершится к концу будущей недели. Затем документы должны будут пройти экспертизу, потом начнется ремонт. Тогда же планируется приступить к восстановлению ремонта в квартире на четвертом этаже, в которой от падения плит пострадала отделка.

Угрозы обрушения потолка нет, его усиление не понадобится. В других квартирах дома дефектов в несущих конструкциях не обнаружено.