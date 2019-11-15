Не хотите идти на выборы? Посмотрите их на экране: 5 отличных сериалов о политике на выходные

Источник материала: Tut.by

Если выборы в Беларуси не дарят вам достаточно драйва и интриги, попробуйте восполнить нехватку эмоций сериалами. К счастью, их снимают не только о врачах, сумасшедших физиках и журналистах, но и о политиках. AFISHA.TUT.BY выбрала пять проверенных сериалов, которые показывают закулисье власти. И все они очень разные — на ваш вкус точно найдется.

1. «Карточный домик» / House Of Cards (2013−2018)

Кому смотреть: тем, кто не довольствуется малым и хочет увидеть сразу лучшее из лучшего. Ну или кто просто не хочет рисковать, включая не самый звездный сериал.

Да, без этого сериала в списке никуда. Стоит глянуть хотя бы ради двух имен — Кевин Спейси и Дэвид Финчер. Если это недостаточно вас убеждает, то вот что добавим: через пару серий вы влюбитесь в самые мерзкие намерения главного героя Фрэнка Андервуда и будете корить себя за это все пять сезонов, пока Кевина Спейси не «попросят» из сериала . Посмотрите трейлер, где гражданин утверждает: «Вы не можете распоряжаться моей собственностью», — а вице-президент хладнокровно заявляет: «Еще как могу». В обычной жизни вы бы ненавидели такого политика, но, следя за ним на экране, вы найдете себя на его стороне.

Интриги, сделки и даже убийства, которые играючи организовывает Андервуд, поддерживает его жена — прекрасная героиня Робин Райт. Женщины, осторожно: после этого образа вы можете не вылазить из деловых костюмов, настолько круто они выглядят на актрисе. В общем, тот случай, когда американцы не просто сделали удачный римейк британского сериала, но и вывели его на качественно новый уровень. Впрочем, если вы уже вдоль и поперек изучили «Карточный домик» от Netflix, посмотрите версию от BBC — хотя бы сможете сравнить сами.

2. «Политик» / Politician (2019−…)

Кому смотреть: студентам и школьникам, которые думают, что политика — это только про взрослых дядей и тетей.

Видимо, закрыв «Карточный домик», Netflix решил повторить свой же успех и создать второй крутой сериал о политике. Правда, чтобы не повторяться совсем, выбрали масштаб поменьше — теперь у нас в центре внимания студент коллежда Пэйтон Хобарт, который одержим целью стать президентом США. Все верно: герой позицинирует это не как мечту (которая, как известно, может быть несбыточной), а как цель — и планомерно к ней идет. В первую очередь Пэйтон решает стать президентом школьного совета. Чтобы к этому прийти (или нет — не будем спойлерить), он вынужден придумывать настолько странные ходы, что тот же Фрэнк Андервуд наверняка только бы удивленно крякнул.

Заканчиваем убеждать вас щепоткой звездности: в сериале снялись Гвинет Пэлтроу, Джессика Лэнг и Зои Дотч. В главной роли — молодой актер Бэн Платт, но, может, о нем вы как раз не слышали. Первую серию режиссировал Райан Мерфи, писал сценарий тоже в том числе он. Его стиль довольно своеобразный, но вы с ним уже знакомы, если смотрели «Убийство Джанни Версаче» — лучший мини-сериал «Золотого глобуса 2019».

«Политика» уже продлили на второй сезон. Но, если вы посмотрите, поймете: это и так было очевидно, ведь в конце сезона Пейтон решается баллотироваться в мэры Нью-Йорка. И вот это тоже не спойлер: у вас еще будет целых 7,5 серий более захватывающих событий.

3. «Босс» / Boss (2011−2012)

Кому смотреть: хейтерам затянутых сериалов.

Возвращаемся к сериалам, которые строятся вокруг персоны авторитарного белого мужчины в возрасте. Речь о Томе Кейне — мэре Чикаго, который уже долго находится на этой должности. Мужчина он жестокий и добивающийся своего разными путями, есть только один нюанс. Тому приходится строить политическую карьеру со страшным диагнозом. Мэр борется с второй после Альцгеймера по распространенности дегеративной болезнью.

Сложность еще и в том, что диангоз мэр скрывает не только от общественности, но и от своей жены, и от своих помощников. Мало ли что? Политика такого не прощает, и, чтобы не отправиться на пенсию, Кейн на протяжении сериала старается прикрывать свои выпадающие из шкафа скелеты. Хотя времени для этого у него совсем нет. К тому же постоянно возникают какие-то проблемы с женой или еще чего-то вроде откладывания строительства аэропорта, на которое уже было положено 20 лет работы… В общем, Том Кейн пытается как топ-менеджер разрулить все, несмотря на болезнь.

За эту роль Келси Грэммер получил «Золотой глобус» в 2012-м году — доказательство того, что актерская работа стоящая. При этом — к счастью для тех, кто старается не залипать в сериалах вечность — не затянутая: у сериала всего два сезона по девять серий. Больше уже не будет.

4 . «Абсолютная власть» / Absolute power (2003−2005)

Кому смотреть: ценителям британских сериалов, юмора и вообще всего британского. И еще тем, кто скучает по сериалам начала 2000-х.

«Все мы врем. Иначе мир развалится», — говорят герои в трейлере. Если вы согласны, отлично: ищите в интернете первый сезон «Абсолютной власти». Чур не путать с одноименным фильмом 2016 года, где снялся Дэниел Рэдклифф.

В центре внимания этого сериала не политики, а пиарщики Чарльз Прентисс и Мартин Мак-Кейб. Но они работают в том числе над имиджем политиков, так что формально причислим этот сериал к нашей теме. Правда, методы героев Стивена Фрая (да-да, он здесь снимался) и Джона Берда весьма сомнительные. Короче, если вы до сих пор не можете отличить «черный» пиар от нормального — гляньте «Абсолютную власть». Там он однозначно черный.

Кроме этого, сериал — отличный образец британского юмора, который по традиции произносится с невозмутимым лицом. Если вам зашла BBC-шная «Дрянь» с Фиби-Уоллер Бридж, то попробуйте старую-добрую «Абсолютную власть». Эффект, скорее всего, будет похожий, но будьте готовы к упоминанию десятка британских локальных персонажей, которые вам ни о чем не скажут.

Кстати, второй и, видимо, последний сезон «Дряни» — лучший сериал года по версии американских критиков. И скоро в Минске состоится два показа моноспектакля Фиби-Уоллер Бридж на его основе. А в воскресенье, 17 ноября, в VOKA CINEMA by Silver Screen в 19.00 состоится не только показ, но и обсуждение моноспектакля.

Купить билет на AFISHA.TUT.BY

5. «Правительство» / Borgen (2010−2013) + бонус

Кому смотреть: феминисткам, феминистам и вообще всем, кого не смущает женщина на посту премьер-министра.

Датское «Правительство» попало в наш топ в том числе и для того, чтобы показать: сериалы про политику делают не только в США или Великобритании. Сюжет рассказывает о Биргитте Нюборг — честной и открытой женщине, которой каким-то чудом удалось выиграть на выборах, стать премьером и дать своей партии право формировать правительство. Казалось бы, все супер — пришла к успеху. Но не тут-то было: в политике самый сок начинается после попадания в кабинеты. И с честным характером Нюборг выплыть из этого «сока» довольно проблематично. Об этом, собственно, и сериал.

Занятная деталь: если бы вы жили в Дании вы бы еще и оценили, как метко в сериале спародированы реально существующие СМИ этой страны. Да и вообще взаимодействие политиков и журналистов, пожалуй, одна из интереснейших составляющих сериала. За три сезона вы убедитесь, что медиа действительно могут быть четвертой властью. Интригует? Уверены, что да.

Бонус. Если трех сезонов «Правительства» вам показалось мало, советуем обратить внимание на американский сериал «Вице-президент» (Veep, 2012−2019). В нем уже семь сезонов, но суть в общем-то похожа: главная героиня становится вице-президентом и обнаруживает, что эта должность совсем не та, какой кажется.

Читайте также: