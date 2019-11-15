Верить в себя и свой коллектив

Источник материала: Вороновская газета





Таково профессиональное кредо директора коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Мисевичи» Андрея Бурноса.

— Знаю, что обилие цифр не особо воспринимается читателями, но без них невозможно реально оценить работу предприятия. Поэтому приведу только основные из них. Хозяйство занимает площадь 9,5 тысячи гектаров и, пожалуй, является одним из крупных в районе, — рассказал Андрей Андреевич. — Больше половины занимают пахотные земли, в основном песчаные. Действует 10 животноводческих ферм. Всего работающих — 231 человек. Трудовой коллектив хороший, слаженный, что и позволило добиться неплохих результатов.

Особенно порадовала животноводческая отрасль. Рост валового производства молока за 10 месяцев и удой на одну корову составили 111%, продукции выращивания — 114%. Еще выше этот показатель за октябрь — 126%, что позволило прибавить почти 10 тонн мяса к уровню прошлого года. Конечно, эти результаты не свалились с неба, это заслуга, как рядовых животноводов, так и специалистов отрасли. Добросовестно трудятся доярки Татьяна Стасюкевич и Ирина Хомко, животноводы на выращивании и откорме КРС Анатолий Радюль, Чеслав Бурнос и Виктор Маркевич. Успешно справляются со своими задачами специалисты зооветеринарной службы, воспроизводства. Получено приплода к уровню прошлого года более 200 голов. Развитию животноводства способствовало строительство четырех новых и реконструкция двух траншей для хранения травянистых кормов, ремонт помещения и перевод на беспривязное содержание телок на ферме «Смильгини». Несмотря на снижение закупочных цен на продукцию животноводства, выручка составила на 118 тысяч рублей больше.







Доярка Ирина Хомко.

В растениеводстве на ожидаемый урожай повлияла засуха. Тем не менее, зерна без кукурузы, рапса и картофеля собрали больше прошлогоднего. Выше и урожайность этих культур, а также рапса. Кормами обеспечены, заготовили по 28,5 центнера кормовых единиц на условную голову. И это без зерносенажа, которого имеется 100% к потребности. Убрана сахарная свекла, урожайность более 550 ц/га. Замечу однако, что сейчас стоит проблема с отвозкой корнеплодов на приемный пункт. И все из-за графика сахкомбината и недостатка их транспорта: частники-перевозчики уходят от переработчика по причине неуплаты зарплаты. Полежавшие на поле корнеплоды портятся и теряют в весе. На каждой машине мы недосчитываем от одной до полутора тонн и, по скромным подсчетам, теряем до 2 тысяч рублей, а к концу уборки это может вылиться и не в один десяток тысяч рублей убытка. Затягивает перерабатывающее предприятие и расчеты с нами за сданную продукцию. А нам же надо уже закупать семена под урожай следующего года. Если такое положение с отвозкой свеклы будет и на следующий год, то придется сокращать посевные площади.

— В хозяйстве не хватает механизаторов, как выходите из положения?

— Наша опора — это Валерий Валюкевич, Иван Сенкевич, Александр Мингелевич, Павел Сенкевич, Андрей Бендь, братья Михаил и Владимир Орды, Чеслав Вилькель и другие, а всего у нас таких усердных механизаторов 30 человек. Они — костяк, стержень всех производственных полевых, уборочных и других сельхозработ. На молодые кадры, увы, надежды мало. Стыдно сказать, но выпускники одного колледжа, не Вороновского, даже не знают где и как включить габариты. Они пришли положенный срок «отработать»… Разве можно доверить таким специалистам мощные, оснащенные компьютерами комбайны и трактора? Поэтому делаем ставку на своих, ответственных и проверенных делом людей, таких как водители Иосиф Зубович, Роман Лагезо, Александр Крахмальчик и многих других.







Механизатор Виталий Блашко.

— А за достойный труд…

— И достойная зарплата. За 9 месяцев она составила в среднем по хозяйству более 669 рублей. Еще выше у механизаторов — 889, а у некоторых доходит до полторы и двух тысяч. Неплохо получают и доярки — в среднем по 795 рублей. К тому же, согласно коллективному договору, многие работники получают еще премиальные и натуроплату зерном. Кто хочет заработать, тот и зарабатывает. А с нарушителями дисциплины приходится расставаться. Без дисциплины, особенно технологической, нужного результата не добьешься, остановишься в развитии. А планы на следующий год у нас большие: получить стабильные показатели в растениеводстве и животноводстве, построить новую ферму на 200 голов дойного стада в Мисевичах и благоустроенную площадку для содержания скота в деревне Курчевцы, приобрести новые прессподборщик и энергонасыщенную технику… Все это нам по силам, если к работе относиться по совести.

— Вы, Андрей Андреевич, наверно, строги не только с подчиненными, но и к себе требовательны?

— Не без этого. Приезжаю на работу рано, анализирую итоги предыдущего дня, провожу планерку — и в путь, по полям и фермам. За день наматываю на «Ниве» 200 километров, это как минимум. Такого ритма в своей работе придерживаюсь с 2007 года, как возглавил хозяйство. Никогда, даже в трудную минуту, стараюсь не опускать руки. Иначе разуверятся в своих силах и специалисты, и рядовые труженики. Да, бывает трудно, но это проходящее… полоса черная, полоса белая. Надо только верить в себя, в коллектив — и успех обязательно придет. В этом уверены и мой заместитель по производству Петр Руцки, главные специалисты Эдуард Фиринович, Ядвига Лисовская, Чеслав Юхно, Кристина Трахимович, Ольга Романчук, Данута Бендь, Анатолий Веремович.







Хочу пожелать работникам нашего предприятия и коллегам района здоровья, благополучия, удачи и прибавления в зарплате. Пусть погода нам сопутствует: когда надо, чтобы шел дождь и светило солнце!

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.