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Свое мастерство доказал на деле

16.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Свое мастерство доказал на деле

Без растениеводства не будет и животноводства. Эта истина доказана веками, но особенно она актуальна в наше время. И тут без науки не обойтись. Так считает и главный агроном сельхозпредприятия «Гирки» Дмитрий Хшановский. Окончив в 2012 году Гродненский государственный аграрный университет, к работе приступил в должности агрохимика, а последние три года возглавляет агрономическую службу предприятия.

— В нашей профессии, кроме знаний, нужно еще любить землю, иметь желание на ней работать, — зрело и убедительно рассуждает Дмитрий Витольдович. — А вот этого как раз многим и не хватает. Отработали два года и ищут место поспокойнее да прибыльнее. Чтобы не быть голословным, приведу такой пример. Из 60 моих однокурсников остались работать в сельском хозяйстве человек 10, остальные — кто где. А мне эта работа нравится и, кажется, неплохо получается. С директором Тадеушем Яновичем постоянно советуюсь: он — человек опытный, есть чему поучиться у него, всегда подскажет, если что-то не складывается…  Анализирую и устраняю допущенные ошибки. Но самоедства не допускаю — так долго не проработаешь, разочаруешься в себе. Учусь и на своих, и на чужих ошибках.

Стараюсь всегда отстоять свою точку зрения по какой-то проблеме, но не просто на словах, а аргументированно. Ведь в нашей работе все подчинено одному: вырастить продукции больше и лучшего качества.


Свое мастерство доказал на деле

С учетом нынешних сложных погодных условий наша растениеводческая отрасль сработала, на мой взгляд, неплохо. Заготовили достаточно кормов, прибавили по зерну, в том числе и по кукурузному. Уродили сахарная свекла, картофель. Но особенно порадовали озимые пшеница и рожь, в связи с этим озимый клин этих культур постоянно увеличиваем. На семена используем преимущественно сорта белорусской селекции, а для выращивания кукурузы и сахарной свеклы — зарубежные.

Читал, что 2020 год Минсельхозпрод намерен объявить Годом белка в Беларуси. Полностью согласен. Белок — незаменимое вещество для размножения, роста, развития и продуктивности животных. Мы идем по пути расширения площадей под сев богатых на это вещество культур, в том числе и люцерны. Если кукурузу сеем каждый год, то посеяв люцерну один раз, можно получать при правильной эксплуатации 3-4 укоса за сезон как минимум в течение 4 лет.

Работу свою считаю престижной, меня ценят, а главное — я люблю свое дело, пополняю свои знания на семинарах и совещаниях, читаю специальную литературу, пользуюсь интернетом. Без этого сегодня в сельском хозяйстве не обойтись.


Свое мастерство доказал на деле

При весьма большой загруженности, а в период уборки приходиться работать и по 12 часов, нахожу свободное время и посвящаю жене и детям. Их у нас двое. Семья для меня — это великое  счастье и большая ответственность. Поэтому и желаю всем труженикам и их семьям здоровья, морального и материального благополучия.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Без растениеводства не будет и животноводства. Эта истина доказана веками, но особенно она актуальна в наше время. И тут без науки не обойтись. Так считает и главный...
 
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