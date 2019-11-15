Состоялось чествование Героя Социалистического Труда Евгения Ивановича Кудинова

Источник материала: Виртуальный Брест

Герою Социалистического Труда Евгению Ивановичу Кудинову 10 ноября исполнилось 90 лет. В минувший четверг в облисполкоме состоялось чествование юбиляра, поздравить его пришло много гостей.





Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец отметил, что Евгений Иванович прославил не только Пружанщину, но и всю Брестскую область. «Сегодня таких руководителей не хватает, хотелось бы, чтобы их было больше», – подчеркнул Валерий Васильевич.

Председатель Брестской областной организации ОО «Фонд мира» Лидия Романюк вручила юбиляру медаль «Заслуженный миротворец».

– Мне посчастливилось работать в тот период времени, когда Евгений Кудинов был председателем колхоза «Рассвет» Пружанского района, а я – секретарем райкома партии. Очень хорошо помню осень 1988 года, когда Евгению Ивановичу было присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда. Это высокое звание присуждалось не просто за заслуги, а за особые заслуги. Колхоз «Рассвет» тогда был известен не только своими достижениями в районе, но и далеко за его пределами. К Евгению Ивановичу очень подходят слова «Великий человек трудом велик». Он был флагманом в плеяде лучших руководителей хозяйств района, потому что всё лучшее было в колхозе «Рассвет» – туда ехали за опытом. Председатель охотно этим опытом делился, а также приглашал к себе гостей, делегации зарубежных стран. Евгений Иванович строго оценивал людей, их деятельность, потому что так же принципиально и взыскательно относился к самому себе и своей деятельности. Я это поняла с первого посещение колхоза: нельзя было ездить в хозяйство просто так, нужно было везти какие-то новые идеи. Кадры в колхозе были замечательными, Евгений Иванович умел их подбирать. Он опережал время, умел предвидеть, анализировать – всегда шел на шаг впереди. Низкий поклон Евгению Кудинову за всё, – поделилась воспоминаниями Лидия Николаевна.





Кроме этого, военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев вручил Евгению Кудинову медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Сам виновник торжества сказал: «Великая честь, что люди знают и помнят о том периоде, когда мы жили, трудились. Работали во благо людей. И это самое главное в жизни любого руководителя».

Большая часть жизни Евгения Кудинова связана с сельским хозяйством – 36 лет он возглавлял колхоз «Рассвет» (сейчас – ОАО «Агро-Колядичи») Пружанского района. Евгений Иванович награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечества III степени, медалями. Ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства БССР».