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Состоялось чествование Героя Социалистического Труда Евгения Ивановича Кудинова

16.11.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Герою Социалистического Труда Евгению Ивановичу Кудинову 10 ноября исполнилось 90 лет. В минувший четверг в облисполкоме состоялось чествование юбиляра, поздравить его пришло много гостей.

Состоялось чествование Героя Социалистического Труда Евгения Ивановича Кудинова

Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец отметил, что Евгений Иванович прославил не только Пружанщину, но и всю Брестскую область. «Сегодня таких руководителей не хватает, хотелось бы, чтобы их было больше», – подчеркнул Валерий Васильевич.

Председатель Брестской областной организации ОО «Фонд мира» Лидия Романюк вручила юбиляру медаль «Заслуженный миротворец».

– Мне посчастливилось работать в тот период времени, когда Евгений Кудинов был председателем колхоза «Рассвет» Пружанского района, а я – секретарем райкома партии. Очень хорошо помню осень 1988 года, когда Евгению Ивановичу было присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда. Это высокое звание присуждалось не просто за заслуги, а за особые заслуги. Колхоз «Рассвет» тогда был известен не только своими достижениями в районе, но и далеко за его пределами. К Евгению Ивановичу очень подходят слова «Великий человек трудом велик». Он был флагманом в плеяде лучших руководителей хозяйств района, потому что всё лучшее было в колхозе «Рассвет» – туда ехали за опытом. Председатель охотно этим опытом делился, а также приглашал к себе гостей, делегации зарубежных стран. Евгений Иванович строго оценивал людей, их деятельность, потому что так же принципиально и взыскательно относился к самому себе и своей деятельности. Я это поняла с первого посещение колхоза: нельзя было ездить в хозяйство просто так, нужно было везти какие-то новые идеи. Кадры в колхозе были замечательными, Евгений Иванович умел их подбирать. Он опережал время, умел предвидеть, анализировать – всегда шел на шаг впереди. Низкий поклон Евгению Кудинову за всё, – поделилась воспоминаниями Лидия Николаевна.

Состоялось чествование Героя Социалистического Труда Евгения Ивановича Кудинова

Кроме этого, военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев вручил Евгению Кудинову медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Сам виновник торжества сказал: «Великая честь, что люди знают и помнят о том периоде, когда мы жили, трудились. Работали во благо людей. И это самое главное в жизни любого руководителя».

Большая часть жизни Евгения Кудинова связана с сельским хозяйством – 36 лет он возглавлял колхоз «Рассвет» (сейчас – ОАО «Агро-Колядичи») Пружанского района. Евгений Иванович награжден орденом Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечества III степени, медалями. Ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства БССР».

 
 
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  Герою Социалистического Труда Евгению Ивановичу Кудинову 10 ноября исполнилось 90 лет. В минувший четверг в облисполкоме состоялось чествование юбиляра,...
 
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