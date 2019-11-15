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Суперзлодейки станцевали на турнире СК по мини-футболу в Пинске
16.11.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Девушки с битами выступили перед церемонией награждения победителей.
Косплей - образ Харли Квинн. Фото иллюстрационное из соцсетей
В соревнованиях, которые проходили с 13 по 15 ноября на базе Полесского Госуниверситета, приняли участие восемь команд от каждого областного управления
15 ноября состоялись финальные игры турнира, первое место заняла команда Гомеля, второе – Могилёва, на третьем месте – Гродно.
В перерыве перед церемонией награждения перед десятками следователей выступил детский танцевальный коллектив. Девочки исполнили танец, выступая, в образе суперзлодейки Харли Квинн – девушки с битой из «Отряда самоубиц», описанных в комиксах про Бэтмена.
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Девушки с битами выступили перед церемонией награждения победителей. Косплей - образ Харли Квинн. Фото иллюстрационное из соцсетей В соревнованиях, которые...
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