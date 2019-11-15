Суперзлодейки станцевали на турнире СК по мини-футболу в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

Девушки с битами выступили перед церемонией награждения победителей.





Косплей - образ Харли Квинн. Фото иллюстрационное из соцсетей

В соревнованиях, которые проходили с 13 по 15 ноября на базе Полесского Госуниверситета, приняли участие восемь команд от каждого областного управления СК , от управления по Минску и Центрального аппарата СК .

15 ноября состоялись финальные игры турнира, первое место заняла команда Гомеля, второе – Могилёва, на третьем месте – Гродно.

В перерыве перед церемонией награждения перед десятками следователей выступил детский танцевальный коллектив. Девочки исполнили танец, выступая, в образе суперзлодейки Харли Квинн – девушки с битой из «Отряда самоубиц», описанных в комиксах про Бэтмена.