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Суперзлодейки станцевали на турнире СК по мини-футболу в Пинске

16.11.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Девушки с битами выступили перед церемонией награждения победителей.

Суперзлодейки станцевали на турнире СК по мини-футболу в Пинске

Косплей - образ Харли Квинн. Фото иллюстрационное из соцсетей

В соревнованиях, которые проходили с 13 по 15 ноября на базе Полесского Госуниверситета, приняли участие восемь команд от каждого областного управления СК, от управления по Минску и Центрального аппарата СК.

15 ноября состоялись финальные игры турнира, первое место заняла команда Гомеля, второе – Могилёва, на третьем месте – Гродно.

В перерыве перед церемонией награждения перед десятками следователей выступил детский танцевальный коллектив. Девочки исполнили танец, выступая, в образе суперзлодейки Харли Квинн – девушки с битой из «Отряда самоубиц», описанных в комиксах про Бэтмена.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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  Девушки с битами выступили перед церемонией награждения победителей. Косплей - образ Харли Квинн. Фото иллюстрационное из соцсетей В соревнованиях, которые...
 
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