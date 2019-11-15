В лесу, вблизи деревни Торчицы Барановичского района, лесник обнаружил снаряд

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Барановичского РОВД около 08:00 часов поступило сообщение от сотрудника лесничества о том, что в лесу, вблизи деревни Торчицы, им обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны.





На место обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники милиции. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время проверки лесного участка нашел еще один предмет времен ВОВ вблизи деревни Войковичи.

Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что найденными боеприпасами являются корпус мины с взрывателем и мина времен ВОВ.

В настоящее время находки изъяты и уничтожены.

ОИОС УВД, фото Барановичского РОВД