Банда белорусов угоняла машины в России

Среди задержанных большинство - уроженцы Полоцка и Новополоцка. В составе банды с 2014 по 2019 годы они воровали машины в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Беларуси, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
«В частности, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация», – рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.
У подозреваемых во время обысков изъято порядка 30 похищенных автомобилей иностранного производства, в том числе «Хендай Солярис», «Нисан Х-треил», «Ауди Q-5», «Тайота Раф», «Ленд Ровер Фрилендер», «Киа Спортейдж», «Ауди Q7», «Ауди А4», «Фольксваген Тигуан» и др.