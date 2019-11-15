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Банда белорусов угоняла машины в России

16.11.2019 10:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Банда белорусов угоняла машины в России
МВД Республики Беларусь

Среди задержанных большинство - уроженцы Полоцка и Новополоцка. В составе банды с 2014 по 2019 годы они воровали машины в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Беларуси, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

«В частности, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация», – рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.

У подозреваемых во время обысков изъято порядка 30 похищенных автомобилей иностранного производства, в том числе «Хендай Солярис», «Нисан Х-треил», «Ауди Q-5», «Тайота Раф», «Ленд Ровер Фрилендер», «Киа Спортейдж», «Ауди Q7», «Ауди А4», «Фольксваген Тигуан» и др. 

Банда белорусов угоняла машины в России
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