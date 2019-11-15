Банда белорусов угоняла машины в России

Источник материала: Аргументы и факты

Среди задержанных большинство - уроженцы Полоцка и Новополоцка. В составе банды с 2014 по 2019 годы они воровали машины в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Беларуси, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

«В частности, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация», – рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.