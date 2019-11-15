Многодетная мать Юлия Галиновская досрочно выполнила свой гражданский долг

Источник материала: Маяк Преднепровья

Ворониновский участок для голосования №26 расположен в здании учебно-педагогического комплекса одноименной деревни. Здесь свой гражданский долг досрочно выполнила многодетная мать Юлия Галиновская, которая растит и воспитывает пятерых детей.





Ровно в 10.00 утра, когда участок для голосования открылся, избирательница пришла сюда с 9-месячным сыном Максимом и старшими детьми — сыном Сашей и дочерью Викой, учащимися Ворониновского УПК.

Юлия Ильинична, как только опустила бюллетень в ящик, рассказала, что у нее есть дочь и постарше, зовут которую Ольга. Сейчас она учится на первом курсе Горецкой сельскохозяйственной академии на факультете «Бухгалтерский учет». А вот сын Матвей получает общее среднее образование в СШ №2 г. Быхова.

Многодетная мать ранее трудилась в местной школе в штате технического персонала, а сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Свободного времени у нее совсем немного. Сегодня, как только оно появилось, сразу же и отправилась на участок для голосования.

Юлия Галиновская считает, что отдать свой голос за кандидата в депутаты в парламент страны — очень важное и ответственное дело. Именно от выбора каждого человека зависит дальнейшая судьба всего Приднепровского края. Народный избранник, по ее мнению, может и должен позаботиться о газификации некоторых сельских населенных пунктов, строительстве станций обезжелезивания воды.

На Ворониновском участке для голосования №26 зарегистрировано 282 человека. Как сообщила председатель избирательной комиссии Екатерина Агородникова, сельчане активно участвуют в этой общественно-политической кампании. В числе первых также была 85-летняя ветеран труда Ева Максимовна Лосикова.

Кроме того, заявки для голосования на дому уже подали шесть человек, в числе которых старейшие жители деревни Воронино, ветераны войны и труда 94-летняя Ева Денисовна Белозерова и 90-летняя Полина Егоровна Игнатенко.

Всего в Быховском районе за первые три дня досрочно проголосовали 28,3% избирателей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.