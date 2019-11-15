Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

930 тысяч тонн зерна. Таков вес областного каравая нынешней уборочной кампании. Часть намолота – посильный вклад в закрома Могилевщины наших земляков, тружеников агропромышленного комплекса Быховщины. А значит, повод для празднования есть! Делегация нашего района во главе с председателем райисполкома Дмитрием Мартиновичем приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019». Мероприятие, приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, состоялось в Могилеве.
До официального открытия фестиваля еще несколько часов. А во Дворце культуры области, да и у входа в него уже оживленно и массово: работают тематические площадки. Здесь было чему удивиться! Речь о выставке-ярмарке «Дажыначны кірмаш», объектах торговли и общественного питания, выставках-продажах изделий, выполненных мастерами декоративно-прикладного искусства и народными умельцами, демонстрации сельскохозяйственной техники и многом другом.
Форелевое хозяйство «Лохва», ОАО «Быховский КОСЗ», Быховское ОСП Могилевского райпо, филиал «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро», СЗАО «Агролинк», филиал «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» — эти предприятия представили свою продукцию на областных «Дожинках». А Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» не только порадовал своими «вкусностями» гостей со всей области, но и принял участие в областном конкурсе «Каравай «Дожинки-2019». Изделие наших пекарей стало настоящим украшением на празднике. Умеют на Быховщине хлеб собирать, умеют из него и вкусный каравай испечь!
Тут и там мелькали знакомые лица. В свои палатки приглашали районный центр социального обслуживания населения, психоневрологический дом-интернат.
Удивляли гостей праздника, в том числе, и наши работники культуры. Быховское подворье, в котором были представлены продукция лучших предприятий района, а также работы мастеров декоративно-прикладного искусства, издали привлекало внимание собравшихся. Прохожие так и говорили: «Молодцы, быховчане! Постарались!»
Посетили наше подворье и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента Республики
Быховчане приняли участие в параде-представлении официальных делегаций регионов Могилевщины и, конечно, стали зрителями праздничного концерта.
Особо запомнилась церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса. Сразу четверо земляков поднялись в этот день на сцену Дворца культуры области. Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Поздравляем вас с заслуженными наградами, труженики АПК! Слава вам, быховские аграрии!
Алеся ЦАРЕВА.