Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Источник материала: Маяк Преднепровья

930 тысяч тонн зерна. Таков вес областного каравая нынешней уборочной кампании. Часть намолота – посильный вклад в закрома Могилевщины наших земляков, тружеников агропромышленного комплекса Быховщины. А значит, повод для празднования есть! Делегация нашего района во главе с председателем райисполкома Дмитрием Мартиновичем приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019». Мероприятие, приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, состоялось в Могилеве.













































До официального открытия фестиваля еще несколько часов. А во Дворце культуры области, да и у входа в него уже оживленно и массово: работают тематические площадки. Здесь было чему удивиться! Речь о выставке-ярмарке «Дажыначны кірмаш», объектах торговли и общественного питания, выставках-продажах изделий, выполненных мастерами декоративно-прикладного искусства и народными умельцами, демонстрации сельскохозяйственной техники и многом другом.

Форелевое хозяйство «Лохва», ОАО «Быховский КОСЗ», Быховское ОСП Могилевского райпо, филиал «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро», СЗАО «Агролинк», филиал «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» — эти предприятия представили свою продукцию на областных «Дожинках». А Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» не только порадовал своими «вкусностями» гостей со всей области, но и принял участие в областном конкурсе «Каравай «Дожинки-2019». Изделие наших пекарей стало настоящим украшением на празднике. Умеют на Быховщине хлеб собирать, умеют из него и вкусный каравай испечь!

Тут и там мелькали знакомые лица. В свои палатки приглашали районный центр социального обслуживания населения, психоневрологический дом-интернат.

Удивляли гостей праздника, в том числе, и наши работники культуры. Быховское подворье, в котором были представлены продукция лучших предприятий района, а также работы мастеров декоративно-прикладного искусства, издали привлекало внимание собравшихся. Прохожие так и говорили: «Молодцы, быховчане! Постарались!»

Посетили наше подворье и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Могилевской области Михаил Русый.

Быховчане приняли участие в параде-представлении официальных делегаций регионов Могилевщины и, конечно, стали зрителями праздничного концерта.

Особо запомнилась церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса. Сразу четверо земляков поднялись в этот день на сцену Дворца культуры области. Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь вручена животноводу филиала СК «Дуброва» ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» Оксане Алейниковой. Почетной грамотой Могилевского облисполкома награждена главный агроном этого же хозяйства Людмила Кулинченко. Благодарность Могилевского облисполкома объявлена водителю ОАО «Обидовичи» Сергею Лемешеву. Главный агроном ОАО «Новобыховский» Василий Тиковенко награжден Почетной грамотой областной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Поздравляем вас с заслуженными наградами, труженики АПК! Слава вам, быховские аграрии!

Алеся ЦАРЕВА.