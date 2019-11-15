ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

16.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

930 тысяч тонн зерна. Таков вес областного каравая нынешней уборочной кампании. Часть намолота – посильный вклад в закрома Могилевщины наших земляков, тружеников агропромышленного комплекса Быховщины. А значит, повод для празднования есть! Делегация нашего района во главе с председателем райисполкома Дмитрием Мартиновичем приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019». Мероприятие, приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, состоялось в Могилеве.

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

Делегация Быховщины приняла участие в областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019»

До официального открытия фестиваля еще несколько часов. А во Дворце культуры области, да и у входа в него уже оживленно и массово: работают тематические площадки. Здесь было чему удивиться! Речь о выставке-ярмарке «Дажыначны кірмаш», объектах торговли и общественного питания, выставках-продажах изделий, выполненных мастерами декоративно-прикладного искусства и народными умельцами, демонстрации сельскохозяйственной техники и многом другом.

Форелевое хозяйство «Лохва», ОАО «Быховский КОСЗ», Быховское ОСП Могилевского райпо, филиал «Белмит» ЗАО «Серволюкс Агро», СЗАО «Агролинк», филиал «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» — эти предприятия представили свою продукцию на областных «Дожинках». А Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» не только порадовал своими «вкусностями» гостей со всей области, но и принял участие в областном конкурсе «Каравай «Дожинки-2019». Изделие наших пекарей стало настоящим украшением на празднике. Умеют на Быховщине хлеб собирать, умеют из него и вкусный каравай испечь!

Тут и там мелькали знакомые лица. В свои палатки приглашали районный центр социального обслуживания населения, психоневрологический дом-интернат.

Удивляли гостей праздника, в том числе, и наши работники культуры. Быховское подворье, в котором были представлены продукция лучших предприятий района, а также работы мастеров декоративно-прикладного искусства, издали привлекало внимание собравшихся. Прохожие так и говорили: «Молодцы, быховчане! Постарались!»

Посетили наше подворье и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Могилевской области Михаил Русый.

Быховчане приняли участие в параде-представлении официальных делегаций регионов Могилевщины и, конечно, стали зрителями праздничного концерта.

Особо запомнилась церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса. Сразу четверо земляков поднялись в этот день на сцену Дворца культуры области. Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь вручена животноводу филиала СК «Дуброва» ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» Оксане Алейниковой. Почетной грамотой Могилевского облисполкома награждена главный агроном этого же хозяйства Людмила Кулинченко. Благодарность Могилевского облисполкома объявлена водителю ОАО «Обидовичи» Сергею Лемешеву. Главный агроном ОАО «Новобыховский» Василий Тиковенко награжден Почетной грамотой областной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Поздравляем вас с заслуженными наградами, труженики АПК! Слава вам, быховские аграрии!

Алеся ЦАРЕВА.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
930 тысяч тонн зерна. Таков вес областного каравая нынешней уборочной кампании. Часть намолота – посильный вклад в закрома Могилевщины наших
 
Новости дня
Новости разные
 
В лесу, вблизи деревни Торчицы Барановичского района, лесник обнаружил снаряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика