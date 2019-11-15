Роналду выхватил телефон из рук болельщика, который его снимал

Источник материала: Tut.by

Криштиану Роналду, находясь в хорошем настроении, решил подшутить над болельщиком, который караулил его в машине у тренировочной базы, пишет depo.ua.

Звездный футболист подбежал к автомобилю фаната и выхватил мобильное устройство из его рук. Практически сразу футболист вернул «украденное».

Напомним, 14 ноября, Криштиану оформил хет-трик в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 со сборной Литвы (6:0).

Сейчас в активе форварда 10 голов в квалификации Евро-2020. В гонке бомбардиров 34-летний португалец опередил нападающего национальной команды России Артема Дзюбу, который забил 9 мячей.