В Беларуси накануне парламентских выборов открылся информационный центр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один день остается до парламентских выборов в Беларуси. Сегодня в республике открылся информационный центр Центральной избирательной комиссии. Официально он начнет работу в воскресенье в 10:00. В инфоцентр будет стекаться оперативная информация о ходе голосования и явке избирателей, сообщает «МИР 24».

Пресс-конференции с участием представителей ЦИК будут проходить каждые два часа. Налажена и видеосвязь со всеми областями Беларуси. Кроме журналистов в информационном центре будут работать наблюдатели, а также политологи.