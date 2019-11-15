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В Беларуси накануне парламентских выборов открылся информационный центр

16.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один день остается до парламентских выборов в Беларуси. Сегодня в республике открылся информационный центр Центральной избирательной комиссии. Официально он начнет работу в воскресенье в 10:00. В инфоцентр будет стекаться оперативная информация о ходе голосования и явке избирателей, сообщает «МИР 24».

Пресс-конференции с участием представителей ЦИК будут проходить каждые два часа. Налажена и видеосвязь со всеми областями Беларуси. Кроме журналистов в информационном центре будут работать наблюдатели, а также политологи.

«Парламентские выборы – это важное внутриполитическое событие в нашей стране. Поэтому и создан этот информационный центр. Он практически полностью готов к работе. Созданы необходимые условия для работы журналистов. Мы аккредитовали для работы здесь 678 представителя СМИ, 323 из них – зарубежные журналисты», – сказал первый заместитель министра информации страны Павел Легкий. Пока в Беларуси продолжается досрочное голосование. На участки уже пришли более четверти избирателей.



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В воскресенье, в день выборов, в инфоцентр будет стекаться оперативная информация о ходе голосования и явке избирателей.
 
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