Дизельный универсал Audi S4 Avant получил комплект доработок от ABT

Источник материала: Tut.by

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline известны своей оперативностью в доводке новых моделей Audi: в бюро приложили руку практически ко всему актуальному модельному ряду марки, начиная от A1 Sportback и заканчивая могучим кроссовером SQ8 . Но универсал S4 Avant, весной получивший новый дизель с комбинированным наддувом, до сих пор оставался без внимания со стороны ABT.





Напомним, что на стоковом S4 Avant трехлитровый V6 TDI, работающий с электрическим довеском, развивает 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Перенастроенный в ABT агрегат форсирован до 384 сил и 760 Нм, в результате чего набор первой «сотни» сократился на 0,2 секунды (с 4,9 до 4,7 секунды).





О «максималке» немцы не обмолвились — у исходного универсала она ограничена на отметке 250 км/ч. Приятным бонусом к форсировке двигателя идет заниженная подвеска с новыми менее податливыми пружинами, а вот прочие доработки машины воображение не будоражат.





Так, для универсала доступны фирменные колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов, а салон можно приукрасить углепластиковыми вставками. Можно заказать и диодные вставки по низу дверей — при открытии они проецируют на асфальт логотип ателье.