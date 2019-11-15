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Дизельный универсал Audi S4 Avant получил комплект доработок от ABT

16.11.2019 10:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline известны своей оперативностью в доводке новых моделей Audi: в бюро приложили руку практически ко всему актуальному модельному ряду марки, начиная от A1 Sportback и заканчивая могучим кроссовером SQ8. Но универсал S4 Avant, весной получивший новый дизель с комбинированным наддувом, до сих пор оставался без внимания со стороны ABT.


Напомним, что на стоковом S4 Avant трехлитровый V6 TDI, работающий с электрическим довеском, развивает 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Перенастроенный в ABT агрегат форсирован до 384 сил и 760 Нм, в результате чего набор первой «сотни» сократился на 0,2 секунды (с 4,9 до 4,7 секунды).


О «максималке» немцы не обмолвились — у исходного универсала она ограничена на отметке 250 км/ч. Приятным бонусом к форсировке двигателя идет заниженная подвеска с новыми менее податливыми пружинами, а вот прочие доработки машины воображение не будоражат.


Так, для универсала доступны фирменные колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов, а салон можно приукрасить углепластиковыми вставками. Можно заказать и диодные вставки по низу дверей — при открытии они проецируют на асфальт логотип ателье.

 
 
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Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline приложило руку к универсалу Audi S4 с новым трехлитровым дизелем.
 
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