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Незаметен с воздуха. В России построили огромный особняк в форме раскрывшегося цветка

16.11.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Подмосковье на берегу Москвы-реки построен дом в виде раскрывшегося цветка и с озеленением на крыше. Архитекторы берлинского бюро J. Mayer H. und Partner создали резиденцию NN таким образом, что она незаметна с воздуха. Необычная форма здания как бы сливается с естественным ландшафтом. Подробнее о проекте рассказывает РБК.


Площадь двухэтажного дома составляет 5,3 тыс. кв. м. Необычная форма здания напоминает раскрывшийся цветок, сливающийся с ландшафтом.


По замыслу авторов проекта, дом и природа должны стать единым целым. Поэтому в конструкции применялись плавные изгибы и округлые формы, напоминающие холмы и горы, а на крыше созданы сады и ландшафтные зоны.


Архитекторы изящно связали между собой множество разных пространств. Крыши и консоли сделаны из бетона, а фасады остеклены и перемежаются с латунной сеткой-рабицей, которая делает конструкцию воздушной.


Несмотря на то что здание полностью остеклено, спальни спрятаны в укромных местах в глубине дома, но при этом имеют прямой выход в сад по наклонному спуску-крыше.


Участок расположен на берегу Москвы-реки. В создании его ландшафта принимала участие команда дизайнеров, в результате территорию разбили на несколько функциональных зон.


На западе располагаются входная группа и хозяйственные постройки, в центре — пруд, а восточной части участка находятся бассейн, баня и спортплощадка. На участке также есть гостевой дом, детская зона, беседка и песчаный пляж.


Дом был сдан в этом году, а все строительство заняло всего два года, несмотря на сложность проекта. Крыши оборудованы системами влагоудаления, при строительстве применялись энергоэффективные технологии, а при остеклении фасада использовалось гнутое стекло.

 
 
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