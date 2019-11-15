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Две случчанка награждены Орденом Матери

16.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Две случчанка награждены Орденом Матери

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 85 жительниц Минской области. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко подписал 15 ноября.

Наград удостоены представительницы различных сфер деятельности, в том числе работницы промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, Вооруженных Сил, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, организаций здравоохранения, торговли, транспортной сферы и строительной отрасли, домохозяйки.

В числе награжденных - жительницы Слуцка Ольга Юрьевна Колосей, псаломщик религиозной общины "Приход храма Преображения Господня в д. Болотчицы Слуцкого района Минской епархии Белорусского православной церкви" и домохозяйка Светлана Ивановна Рек.


Слуцкий край

 
 
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 85 жительниц Минской области. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Григорьевич...
 
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