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МВД: ситуация с наркотиками в Беларуси контролируемая

16.11.2019 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МВД: ситуация с наркотиками в Беларуси контролируемая

Ситуация с распространением наркотиков сегодня продолжает оставаться контролируемой и стабильной, – заявил заместитель начальника главного управления по наркоконтрою и противодействию торговле людьми МВД Андрей Саладовников.

«Но, тем не менее, определенные риски остаются. Например, мы видим, что увеличивается количество наркотиков, проходящих транзитом через Беларусь. За 10 месяцев текущего года выявлено и пресечено 23 канала поставок их в республику из-за границы”, - отметил представитель МВД.

О сохраняющейся наркоугрозе свидетельствует объем изымаемых из незаконного оборота запрещенных веществ: в этом году более 630 кг наркотических средств и 60 кг психотропов.

«Мы наблюдаем снижение состоящих на учете наркозависимых, в то же время проведенные Академией МВД исследования по выявлению индекса латентности показали, что в республике присутствуют около 88 тысяч  таких лиц», – подчеркнул Андрей Солодовников.

Всего за десять месяцев этого года органами внутренних дел выявлено почти 4 тысячи наркопреступлений, около половины из которых связаны со сбытом. Общее количество отравлений психоактивными веществами несколько возросло, при этом число передозировок, допущенных несовершеннолетними, снизилось в 2 раза.

«Сегодня сотрудники подразделений наркоконтроля нацелены на выявление в первую очередь организаторов, а не потребителей, то есть главная задача – это уничтожение организованной структуры наркобизнеса. Кроме того, вектор следует постепенно смещать с силовых мер на концентрацию усилий по профилактике наркотизации населения и оказанию медико-психологической помощи больным наркоманией», – почеркнул представитель МВД.

 
 
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Ситуация с распространением наркотиков сегодня продолжает оставаться контролируемой и стабильной, – заявил заместитель начальника главного управления по...
 
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