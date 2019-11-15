«Хватит двух баночек». Косметолог о минимальном наборе средств для мужчин

Источник материала: Tut.by

«У мужчин столько же проблем с кожей, сколько и у женщин», — уверена косметолог Елена Марковская. Правда, в белорусском обществе специалист по-прежнему наблюдает тенденцию: мужчины стесняются наносить крем на лицо. Косметолог в этом видит пережитки советского менталитета и дает рекомендации по минимальному набору косметики, который следует завести современному мужчине.

Фото: из личного архива

— Некоторые мужчины уверены, что раздражение или воспаленные щеки — это норма.

На самом же деле, мужская кожа, так же как и женская, нуждается в уходе.

Самое первое, что нужно сделать всем мужчинам, — позаботиться об очищении лица. А для этого перестать умываться твердым мылом или гелем для душа. На полке в ванной должно быть специализированное средство, в составе которого не будет жестких сульфатов.

Также мужчине следует завести крем для лица. Не нужно покупать много баночек с надписями «ночной» и «дневной» — будет достаточно одного увлажняющего крема на 24 часа. Это может быть как крем после бритья, так и защитный восстанавливающий, подобранный по типу кожи. Этого простого набора из двух средств будет достаточно, чтобы поддерживать в хорошем состоянии непроблемную кожу лица.

Более тщательно следует подбирать мужскую косметику, если с кожей есть проблемы. Чаще всего мужчины жалуются на шелушение кожи (в этом случае надо обратиться за питательным кремом, содержащим масло арганы, бораго, примулы вечерней, сквалан), на красное лицо (здесь нужно поработать с куперозом и подбором препарата для сосудистой кожи, который содержит, например, экстракт конского каштана, экстракт гамамелиса, троксерутин, азелаиновую кислоту, витамин С), на раздражение (тут справится восстанавливающий крем с пантенолом, бисабололом, пастилами нейтразен).

Елена обращает внимание на то, что не следует вестись на маркетинговые обозначения и разделение уходовой косметики на «женскую» и «мужскую». Мужчины могут выбирать себе любое средство с учетом типа кожи и ее особенностей.

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