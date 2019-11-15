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Раскрыт секрет рекордно долгой жизни

16.11.2019 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кэйо провели исследование, в котором попытались объяснить феномен супер долгожителей — людей возрастом более 110 лет. Оказалось, что иммунная система подобных людей делает их почти не восприимчивыми к различным инфекциям. Об этом сообщает ресурс MedicalXpress.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Чтобы доказать это, ученые исследовали образцы клеток семи человек возрастом от 110 лет и более и пяти человек в возрасте от 50 до 80 лет. От первой группы специалисты получили 41 208 клеток, от второй — 19 994 клетки. Выяснилось, что у супер долгожителей повышенный уровень B-клеток, а количество T-клеток не отличается от нормы.

При этом у долгожителей наблюдался высокий процент содержания цитотоксических Т-лимфоцитов — по сути, клеток-киллеров, способных уничтожать зараженные вирусами и опухолями клетки.

Издание Lenta.ru уточняет: на поверхности выявленных цитотоксических T-лимфоцитов находятся иммуноглобулины CD4. В крови супер долгожителей эти клетки составляли до 80% всех других Т-клеток по сравнению с 10−20% в контрольных образцах. При этом обычно цитотоксическими являются клетки с иммуноглобулином CD8. По мнению ученых, CD4 T-лимфоциты являются не маркером возраста, а общей характеристикой супер долгожителей.

Эти CD4 T-лимфоциты — результат клональной экспансии. Это значит, что подавляющее количество этих клеток было «потомками» одной клетки-предка.

 
 
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Чтобы доказать свою теория, ученые исследовали образцы клеток семи человек возрастом от 110 лет и более и пяти человек в возрасте от 50 до 80 лет.
 
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