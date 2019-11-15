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Белорусская группа Intelligency выпустила новый клип. Его снимали в лесу

16.11.2019 11:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская группа Intelligency выпустила клип на песню Forest Live. Видео снимали в роще, авторы отмечают, что музыку записывали на магнитофонную ленту — получился эдакий лесной лайв.

Кстати, 14 декабря, в субботу, группа выступит на площадке Hide.

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Белорусская группа Intelligency выпустила клип на песню Forest Live. Видео снимали в роще, авторы отмечают, что музыку записывали на магнитофонную ленту - получился эдакий...
 
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