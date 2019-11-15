|
Белорусская группа Intelligency выпустила новый клип. Его снимали в лесу
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа Intelligency выпустила клип на песню Forest Live. Видео снимали в роще, авторы отмечают, что музыку записывали на магнитофонную ленту — получился эдакий лесной лайв.
Кстати, 14 декабря, в субботу, группа
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская группа Intelligency выпустила клип на песню Forest Live. Видео снимали в роще, авторы отмечают, что музыку записывали на магнитофонную ленту - получился эдакий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)