Источник материала: Новости Волковыска

Прошлой осенью Артур Русак не мог представить себя солдатом: где он, а где строгий режим и порядок. Но отказываться и уж тем более избегать выполнения конституционного долга не стал. Направили служить в 86-ю Волковысскую Краснознаменную ордена Александра Невского бригаду связи. Он и сам удивился, как быстро привык к новому ритму жизни и начал добиваться успехов. Теперь сержант признан лучшим военнослужащим Беларуси, сообщает «Беларусь сегодня».

С Артуром Русаком знакомлюсь за несколько часов до встречи с министром: высокий и статный парень с улыбкой встречает меня на КПП. Рад побеседовать, но просит поторопиться — времени на приготовления накануне церемонии награждения совсем мало:

— Если честно, очень волнуюсь. Все-таки соберутся лучшие военнослужащие срочной службы со всей страны. По сути, элита. Нужно достойно представить родную бригаду. А еще дать повод для маминой радости — она тоже приедет в Минск.

Уроженец Красносельского ведет меня в казарму, где еще раз проверяет, в каком состоянии его форма:

— Стряхиваю с нее пылинки уже третий день, все не могу успокоиться. Не каждый ведь день награждает министр. Нужно быть при параде.

Артур — специалист в сфере туризма, окончил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Вместе с дипломом вуза получил и повестку в военкомат:

— Предложили два направления: связь и ПВО. Не раздумывая выбрал первый вариант, ведь отец тоже был связистом. Он был рад новости и всячески меня поддерживал.

Провожая в армию, родители дали сыну несколько советов. Просили уважать всех сослуживцев, быть ответственным и исполнительным и никому не отказывать в помощи. Артур одним из первых стал командиром отделения.

Во время увольнений и отпуска приезжал домой и занимался со своим братом Никитой: «Младшему всего 12 лет, но он, насмотревшись на Артура, теперь тоже хочет в армию». О том, что сына признали лучшим военнослужащим страны, Тереза Ивановна узнала недавно.

Что говорят о сержанте офицеры? За время, проведенное в бригаде, я пообщался с несколькими командирами. Все они сходятся во мнении: Русак — ответственный и смышленый малый, на которого можно положиться в любой момент, который быстро и толково выполнит любое поручение. Многие жалеют, что уже через несколько дней он уволится в запас.

В армии, по словам матери, Артур Русак изменился: возмужал, стал ответственнее относиться к жизни, выбору жизненного пути. Во время увольнений и отпуска приезжал домой и занимался со своим братом Никитой: «Младшему всего 12 лет, но он, насмотревшись на Артура, теперь тоже хочет в армию».