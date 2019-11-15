Источник материала: Новости Волковыска

Решением Волковысского райисполкома от 21 октября 2019 г. № 673 определен перечень наиболее значимых для Волковысского района видов предпринимательской деятельности, при организации которых безработным, не имеющим возможности в связи с положением на рынке труда получить подходящую работу, предоставляется преимущественное право на содействие органами по труду, занятости и социальной защите в организации предпринимательской деятельности с использованием средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

В него включено более 140 видов предпринимательской деятельности. С перечнем можно ознакомиться здесь .

Решение вступает в силу 17 ноября.