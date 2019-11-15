﻿ На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину

16.11.2019 09:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 ноября около восьми вечера в Витебске произошёл пожар в квартире одной из пятиэтажек по проспекту Победы. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели дым, который шёл из окна на четвёртом этаже. Когда случилось загорание, в помещении находился 41-летний хозяин жилплощади. 

На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину
Фото: Витебское ОУМЧС 

Входная металлическая дверь в квартиру была заперта, поэтому подразделениям МЧС пришлось вскрывать её. Мужчина был обнаружен и выведен в безопасное место. После осмотра медики госпитализировали спасённого с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». 

На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину
Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар потушен, огнём повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности владельца жилплощади при курении. 

На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину
Фото: Витебское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Петриковском районе работник МЧС спас на пожаре трёх человек.

Мужчина стал очевидцем происшествия в свой выходной – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 15 ноября около восьми вечера в Витебске произошёл пожар в квартире одной из пятиэтажек по проспекту Победы.  По сведениям Витебского ОУМЧС,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. В Минке открыли дорогу от МКАД до Новой Боровой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика