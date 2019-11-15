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На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 ноября около восьми вечера в Витебске произошёл пожар в квартире одной из пятиэтажек по проспекту Победы.
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Входная металлическая дверь в квартиру была заперта, поэтому подразделениям МЧС пришлось вскрывать её. Мужчина был обнаружен и выведен в безопасное место. После осмотра медики госпитализировали спасённого с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар потушен, огнём повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности владельца жилплощади при курении.
На прошлой неделе в Петриковском районе работник МЧС спас на пожаре трёх человек.
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Новости Беларуси. 15 ноября около восьми вечера в Витебске произошёл пожар в квартире одной из пятиэтажек по проспекту Победы. По сведениям Витебского ОУМЧС,...
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