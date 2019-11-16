ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уважаемые труженики сельского хозяйства, работники перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса и ветераны отрасли!

16.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Уважаемые труженики сельского хозяйства, работники перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Аграрный сектор — важнейшая сфера экономической жизни нашего государства. Ведь именно вы, хлеборобы, механизаторы, животноводы, руководители и специалисты хозяйств, работники пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечиваете продовольственную безопасность страны, благосостояние и процветание каждой семьи.

Ваша жизнь — ответственный ежедневный труд без выходных и отпусков, требующий постоянного напряжения, огромной самоотдачи, хозяйского отношения к земле, животным, технике и оборудованию. Аграриям Шарковщинского района есть чем гордиться: собрано 39,6 тонн зерна, что на 34,7% больше уровня прошлого года. Произведено 22,3 тысячи тонн молока, что на 2,7% выше прошлогодних показателей, производство продукции выращивания крупного рогатого скота повысилось на 3,7%.

Дорогие друзья! Примите в этот праздничный день слова признательности и благодарности за ваш созидательный труд, за профессионализм и терпение, за любовь к земле. Отдельные слова благодарности — ветеранам агропромышленного комплекса. Тем, кто, несмотря на трудности, остался преданным нелегкому крестьянскому делу, кто и ныне в строю, щедро делится своими знаниями, опытом и житейской мудростью с нашей молодежью.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, достатка в доме, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и достижения поставленных целей, стабильности и процветания!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета Д. М. Ломако.

 

Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов В. С. Шпец.

Comments are closed.

« 11 лістапада былы старшыня калгаса 1- Мая Вадзім Андрэевіч Мадзелец адзначыў сваё 75-годдзе
Пра вынікі сельскагаспадарчага года расказвае першы намеснік старшыні райвыканкама Сяргей Валянцінавіч Струй »
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: «Наша молодежь — не лукашисты, а пофигисты. Но из пофигизма не вырастет демократическая Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика