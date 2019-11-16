Уважаемые труженики сельского хозяйства, работники перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса и ветераны отрасли!

Источник материала: Клiч Радзiмы

Примите искренние поздравления с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Аграрный сектор — важнейшая сфера экономической жизни нашего государства. Ведь именно вы, хлеборобы, механизаторы, животноводы, руководители и специалисты хозяйств, работники пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечиваете продовольственную безопасность страны, благосостояние и процветание каждой семьи.

Ваша жизнь — ответственный ежедневный труд без выходных и отпусков, требующий постоянного напряжения, огромной самоотдачи, хозяйского отношения к земле, животным, технике и оборудованию. Аграриям Шарковщинского района есть чем гордиться: собрано 39,6 тонн зерна, что на 34,7% больше уровня прошлого года. Произведено 22,3 тысячи тонн молока, что на 2,7% выше прошлогодних показателей, производство продукции выращивания крупного рогатого скота повысилось на 3,7%.

Дорогие друзья! Примите в этот праздничный день слова признательности и благодарности за ваш созидательный труд, за профессионализм и терпение, за любовь к земле. Отдельные слова благодарности — ветеранам агропромышленного комплекса. Тем, кто, несмотря на трудности, остался преданным нелегкому крестьянскому делу, кто и ныне в строю, щедро делится своими знаниями, опытом и житейской мудростью с нашей молодежью.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, достатка в доме, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и достижения поставленных целей, стабильности и процветания!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета Д. М. Ломако.

Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов В. С. Шпец.