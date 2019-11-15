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Молодой белорус признан первой звездой матча в Канаде
Источник материала: Tut.by
В очередном матче регулярного чемпионата OHL (юниорская лига Онтарио) в Канаде «Флинт» на выезде разгромил «Лондон Найтс» (6:1),
Белорусский нападающий гостей Евгений забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Оксентюк признан первой звездой матча. А в 19 матчах сезона форвард набрал 22 (10+12) результативных балла.
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Он выступает в регулярном чемпионате OHL.
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