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Молодой белорус признан первой звездой матча в Канаде

16.11.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В очередном матче регулярного чемпионата OHL (юниорская лига Онтарио) в Канаде «Флинт» на выезде разгромил «Лондон Найтс» (6:1), пишет tribuna.


Евгений Оксентюк. Фото: flintfirebirds.com

Белорусский нападающий гостей Евгений забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Оксентюк признан первой звездой матча. А в 19 матчах сезона форвард набрал 22 (10+12) результативных балла.

 
 
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