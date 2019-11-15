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Черный металл и минимализм. Смотрите, как американцы вписали стильный дом в лесной ландшафт

16.11.2019 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская студия Heliotrope Architects построила дом в лесу в штате Нью-Йорк, который органично вписался в ландшафт. Как он выглядит и какие имеет особенности, рассказывает Deezen.


Дом создавался как место отдыха для семьи владельцев художественной галереи. Поэтому задача стояла в числе прочего и в том, чтобы в этом сооружении можно было выставлять картины.


Общая площадь дома составляет 149 квадратных метров. Одноэтажное здание состоит из гостиной и двух спален.

Наружные стены дома покрыты черными металлическими панелями и белой штукатуркой. Окна обрамлены черным деревом.


Внутри дом отделан в числе прочего бетоном и мрамором. Интерьер — минималистичный, а окна от пола до потолка обеспечивают связь с ландшафтом.





Возле дома расположена терраса, которая по задумке архитекторов является основным центром летнего отдыха.

 
 
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