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Черный металл и минимализм. Смотрите, как американцы вписали стильный дом в лесной ландшафт
Источник материала: Tut.by
Американская студия Heliotrope Architects построила дом в лесу в штате Нью-Йорк, который органично вписался в ландшафт. Как он выглядит и какие имеет особенности, рассказывает
Дом создавался как место отдыха для семьи владельцев художественной галереи. Поэтому задача стояла в числе прочего и в том, чтобы в этом сооружении можно было выставлять картины.
Общая площадь дома составляет 149 квадратных метров. Одноэтажное здание состоит из гостиной и двух спален.
Наружные стены дома покрыты черными металлическими панелями и белой штукатуркой. Окна обрамлены черным деревом.
Внутри дом отделан в числе прочего бетоном и мрамором. Интерьер — минималистичный, а окна от пола до потолка обеспечивают связь с ландшафтом.
Возле дома расположена терраса, которая по задумке архитекторов является основным центром летнего отдыха.
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Дом находится в штате Нью-Йорк.
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