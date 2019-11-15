Черный металл и минимализм. Смотрите, как американцы вписали стильный дом в лесной ландшафт

Источник материала: Tut.by

Американская студия Heliotrope Architects построила дом в лесу в штате Нью-Йорк, который органично вписался в ландшафт. Как он выглядит и какие имеет особенности, рассказывает Deezen .





Дом создавался как место отдыха для семьи владельцев художественной галереи. Поэтому задача стояла в числе прочего и в том, чтобы в этом сооружении можно было выставлять картины.





Общая площадь дома составляет 149 квадратных метров. Одноэтажное здание состоит из гостиной и двух спален.

Наружные стены дома покрыты черными металлическими панелями и белой штукатуркой. Окна обрамлены черным деревом.





Внутри дом отделан в числе прочего бетоном и мрамором. Интерьер — минималистичный, а окна от пола до потолка обеспечивают связь с ландшафтом.

















Возле дома расположена терраса, которая по задумке архитекторов является основным центром летнего отдыха.