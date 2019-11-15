В Бресте на переходе такси сбило троих пешеходов

Источник материала: Tut.by

В Бресте автомобиль такси сбил троих пешеходов. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Происшествие случилось 15 ноября, в 21.35, на пересечении улиц Гродненской и Московской. На записи видно, как женщина, мужчина и ребенок переходят дорогу. В этот момент поворачивающие налево автомобили останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, но внезапно такси ускоряется, сбивает людей и уезжает.

Как сообщает портал « Виртуальный Брест », сбитый мужчина остановил проезжавший мимо автомобиль и поехал за такси. По информации издания, погоня увенчалась успехом: водитель такси остановился чуть дальше.

По предварительной информации, пешеходы получили легкие травмы. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.