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В Бресте на переходе такси сбило троих пешеходов
Источник материала: Tut.by
В Бресте автомобиль такси сбил троих пешеходов. Инцидент попал в объектив
Происшествие случилось 15 ноября, в 21.35, на пересечении улиц Гродненской и Московской. На записи видно, как женщина, мужчина и ребенок переходят дорогу. В этот момент поворачивающие налево автомобили останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, но внезапно такси ускоряется, сбивает людей и уезжает.
Как сообщает портал «
По предварительной информации, пешеходы получили легкие травмы. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.
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По предварительной информации, пешеходы получили легкие травмы.
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