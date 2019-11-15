ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вдруг она хотела вбросить 50 открыток праздничных?» Председатель БТ Иван Эйсмонт про «подброс» бюллетеней в Бресте

16.11.2019 11:38 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вы знаете самую громкую историю досрочного голосования перед парламентскими выборами, которая случилась в Бресте? Наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук записал видео, как на одном из избирательных участков девушка вышла из кабинки для голосования сразу с двумя бюллетенями.

Журналисты «Еврорадио» разыскали эту девушку. Ее зовут Анастасия Куличкова, она работает педагогом-психологом в детском саду, который находится в 50 метрах от избирательного участка, где произошло нарушение. Как вы понимаете, в сети появилось и фото Анастасии. Сейчас в её адрес пишут не самые лестные комментарии. 

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, видимо, решил помочь Анастасии. Как пишет «Наша Нива», в программе «Клуб редакторов» Эйсмонт попытался объяснить, почему Анастасия ни в чем не виновата. 

«Тот молодой человек, который снимал всё это на телефон, допустил целый ряд катастрофических ошибок, потому что в результате эта девушка, во-первых, не реализовала своё конституционное право, она не проголосовала. Во-вторых, откуда мы сейчас знаем, что она собиралась сделать, что у нее было в руках? Откуда он знает и какие претензии с юридической точки зрения он сейчас может ей предъявить?

«Сейчас идёт самая настоящая травля этого человека. А вдруг она хотела вбросить, я не знаю, 50 открыток праздничных в урну?» — заявил Эйсмонт.

А что стало с парнем, который записал возможную фальсификацию голосов? 

Готовы? Глава ЦИК Лидия Ермошина обвинила Ващинчука в «злостном» нарушении законодательства – как гражданского, так и избирательного. Потому что снимать на избирательном участке нельзя. И сказала, что его нужно лишить аккредитации. 

Читайте по теме: «Не придёте – вам п****». Как досрочные выборы в Беларуси используют людей, законы и здравый смысл

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы знаете самую громкую историю досрочного голосования перед парламентскими выборами, которая случилась в Бресте? Наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбух на ваенных складах Украіны: двое загінулых, пяцёра — шпіталізаваны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика