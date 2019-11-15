«Вдруг она хотела вбросить 50 открыток праздничных?» Председатель БТ Иван Эйсмонт про «подброс» бюллетеней в Бресте

Источник материала: KYKY

Вы знаете самую громкую историю досрочного голосования перед парламентскими выборами, которая случилась в Бресте? Наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук записал видео, как на одном из избирательных участков девушка вышла из кабинки для голосования сразу с двумя бюллетенями.

Журналисты «Еврорадио» разыскали эту девушку. Ее зовут Анастасия Куличкова, она работает педагогом-психологом в детском саду, который находится в 50 метрах от избирательного участка, где произошло нарушение. Как вы понимаете, в сети появилось и фото Анастасии. Сейчас в её адрес пишут не самые лестные комментарии.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, видимо, решил помочь Анастасии. Как пишет «Наша Нива», в программе «Клуб редакторов» Эйсмонт попытался объяснить, почему Анастасия ни в чем не виновата.

«Тот молодой человек, который снимал всё это на телефон, допустил целый ряд катастрофических ошибок, потому что в результате эта девушка, во-первых, не реализовала своё конституционное право, она не проголосовала. Во-вторых, откуда мы сейчас знаем, что она собиралась сделать, что у нее было в руках? Откуда он знает и какие претензии с юридической точки зрения он сейчас может ей предъявить?

«Сейчас идёт самая настоящая травля этого человека. А вдруг она хотела вбросить, я не знаю, 50 открыток праздничных в урну?» — заявил Эйсмонт.

А что стало с парнем, который записал возможную фальсификацию голосов?

Готовы? Глава ЦИК Лидия Ермошина обвинила Ващинчука в «злостном» нарушении законодательства – как гражданского, так и избирательного. Потому что снимать на избирательном участке нельзя. И сказала, что его нужно лишить аккредитации.