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«Вдруг она хотела вбросить 50 открыток праздничных?» Председатель БТ Иван Эйсмонт про «подброс» бюллетеней в Бресте
Источник материала: KYKY>
Вы знаете самую громкую историю досрочного голосования перед парламентскими выборами, которая случилась в Бресте? Наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Ващинчук записал видео, как на одном из избирательных участков девушка вышла из кабинки для голосования сразу с двумя бюллетенями.
Журналисты «Еврорадио»
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, видимо, решил помочь Анастасии. Как
«Тот молодой человек, который снимал всё это на телефон, допустил целый ряд катастрофических ошибок, потому что в результате эта девушка, во-первых, не реализовала своё конституционное право, она не проголосовала. Во-вторых, откуда мы сейчас знаем, что она собиралась сделать, что у нее было в руках? Откуда он знает и какие претензии с юридической точки зрения он сейчас может ей предъявить?
«Сейчас идёт самая настоящая травля этого человека. А вдруг она хотела вбросить, я не знаю, 50 открыток праздничных в урну?» — заявил Эйсмонт.
А что стало с парнем, который записал возможную фальсификацию голосов?
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