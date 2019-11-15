Романчук: «Даже одинокая гармонь потеряла надежду, спилась и прекратила бродить»

Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук сравнил нынешнюю экономическую политику властей с поведением ошалевшего кучера, который не знает, как совладать с вырвавшимся из-под контроля конем. Для этого экономист предлагает взглянуть на данные Белстата.













пишет Ярослав Романчук. — Экстренные меры поддержки экономики после очередного кризиса 2015-2016 годов помогли перевести дыхание. Они по определению не могли решить все те проблемы, которые этот самый кризис породили. Как и кризис 2011 года. «Невооруженным глазом видно, что белорусская экономика уверенно сползает в рецессию, —Ярослав Романчук. — Экстренные меры поддержки экономики после очередного кризиса 2015-2016 годов помогли перевести дыхание. Они по определению не могли решить все те проблемы, которые этот самый кризис породили. Как и кризис 2011 года.





Жить в долг, постоянно клянчить льготные цены на энергоресурсы от Кремля, пытаться привлечь иностранных инвесторов в утопичные коммерческие проекты номенклатуры, требовать качества и дисциплины от врачей/учителей/библиотекарей без обязательств выплаты им хотя бы $500, душить производителей налогами, пугать успешных рейдерством, наказывать непокорных тюрьмой – это не стратегия быстрого долгосрочного экономического роста и развития. Это даже близко не стояло с социальной защитой.





Это поведение ошалевшего кучера, который не знает, как совладать с вырвавшимся из-под контроля конём. Несется телега к крутым берегам. Опасно, стремно. Жутко. Люди жуют попкорн, предвкушая сопли и слезы. Бизнес не знает, то ли паковать чемоданы для эмиграции, то ли для тюрьмы.





Замерло все до рассвета. Даже одинокая гармонь потеряла надежду, спилась и прекратила бродить. Осталось узнать, когда рассвет. Он ведь в модели Совок/Госплан тоже вручную».



