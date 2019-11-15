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Романчук: «Даже одинокая гармонь потеряла надежду, спилась и прекратила бродить»

16.11.2019 11:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист считает, что страна уверенно сползает в рецессию.

Романчук: «Даже одинокая гармонь потеряла надежду, спилась и прекратила бродить»
Фото: Reuters
Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук сравнил нынешнюю экономическую политику властей с поведением ошалевшего кучера, который не знает, как совладать с вырвавшимся из-под контроля конем. Для этого экономист предлагает взглянуть на данные Белстата.



«Невооруженным глазом видно, что белорусская экономика уверенно сползает в рецессию, — пишет Ярослав Романчук. — Экстренные меры поддержки экономики после очередного кризиса 2015-2016 годов помогли перевести дыхание. Они по определению не могли решить все те проблемы, которые этот самый кризис породили. Как и кризис 2011 года.

Жить в долг, постоянно клянчить льготные цены на энергоресурсы от Кремля, пытаться привлечь иностранных инвесторов в утопичные коммерческие проекты номенклатуры, требовать качества и дисциплины от врачей/учителей/библиотекарей без обязательств выплаты им хотя бы $500, душить производителей налогами, пугать успешных рейдерством, наказывать непокорных тюрьмой – это не стратегия быстрого долгосрочного экономического роста и развития. Это даже близко не стояло с социальной защитой.

Это поведение ошалевшего кучера, который не знает, как совладать с вырвавшимся из-под контроля конём. Несется телега к крутым берегам. Опасно, стремно. Жутко. Люди жуют попкорн, предвкушая сопли и слезы. Бизнес не знает, то ли паковать чемоданы для эмиграции, то ли для тюрьмы.

Замерло все до рассвета. Даже одинокая гармонь потеряла надежду, спилась и прекратила бродить. Осталось узнать, когда рассвет. Он ведь в модели Совок/Госплан тоже вручную».
 
 
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Экономист считает, что страна уверенно сползает в рецессию.
 
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