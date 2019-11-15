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Карбалевич: «Наша молодежь — не лукашисты, а пофигисты. Но из пофигизма не вырастет демократическая Беларусь»

16.11.2019 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог — о травле студентки в БГЭУ.

Карбалевич: «Наша молодежь — не лукашисты, а пофигисты. Но из пофигизма не вырастет демократическая Беларусь»
Алина Шмигель
Почему травля однокурсниками девушки, выложевшей видео о том, как студентов загоняют на досрочное голосование, многое говорит о белорусском обществе.

Напомним, на днях Радыё Свабода опубликовало видео из Белорусского государственного экономического университета, где куратор одной из групп требует от студентов проголосовать досрочно. Автором видео была одна из студенток-первокурсниц Алина Шмигель. После того, как девушку вычислили, ее начали травить одногруппники, обзывая «крысой» и угрожая проблемами.


Политолог Валерий Карбалевич считает, что тот факт, что девушку начали травить именно ее ровесники, очень красноречивый и многое говорит о белорусском обществе.

«Во все времена молодежь была барометром общественных тенденций, показателем того, в каком направлении идут процессы социального развития страны, — отмечает Валерий Карбалевич в своем блоге на Радыё Свабода.  

По мнению политолога, сегодня белорусские студенты внешне мало отличаются от своих зарубежных коллег: живут в социальных сетях, знают английский язык, путешествуют по миру. Но это слабо влияет на восприятие ими европейских ценностей.

«В политическом смысле белорусские студенты — самая послушная, управляемая, конформистская часть общества, — отмечает Валерий Карбалевич. — В избирательных округах, где находятся студенческие общежития, — самый высокий процент досрочного голосования. Молодые люди без сопротивления массово вступают в БРСМ. Оппозиционные молодежные организации и движения остаются маргинальными. Идея свободы не очень вдохновляет молодежь.

К тому же основная функция системы образования сегодня — это нейтрализация молодежной активности, воспитание политической лояльности, обеспечение повиновения.

«Школа и университеты прежде всего призваны вырастить не граждан, а подданных. Поэтому белорусская молодежь — скорее не лукашисты, а пофигисты и конформисты. Собственно, как и большинство населения. Но, к сожалению, с пофигизма и конформизма не вырастет демократическая Беларусь. И это печально», — заключает политолог.

перевод gazetaby.com
 
 
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