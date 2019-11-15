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Боливия решила выслать всех дипломатов Венесуэлы

16.11.2019 11:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила персонами нон грата венесуэльских дипломатов.

По ее словам, причиной высылки дипломатов стало вмешательство во внутренние дела страны. Об этом 15 ноября написала газета Los Tiempos.

«Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства», — заявила Лонгарик. Она добавила, что в Боливии задержали несколько граждан Венесуэлы, у которых нашли огнестрельное оружие. По мнению министра, они могли участвовать в беспорядках на стороне бывшего президента страны Эво Моралеса.

Кроме венесуэльцев Боливию покинут и 725 граждан Кубы, которые работали в различных отраслях экономики. «Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях», — добавила Лонгарик.

Власти Венесуэлы, комментируя отставку Эво Моралеса, заявили, что в Боливии произошел государственный переворот. В свою очередь исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным руководителем Венесуэлы.

В конце октября в Боливии прошли президентские выборы. Избирательная комиссия объявила победителем Эво Моралеса, но его соперник, оппозиционер Карлос Меса заявил, что не признает результаты. После этого в столице Боливии Ла-Пасе и нескольких других городах начались акции протеста.

10 ноября Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что аудиторы не могут подтвердить результаты выборов из-за «явных манипуляций» и поэтому рекомендуют провести новые. Моралес согласился их провести, но протесты продолжились.

Тогда Эво Моралес объявил о своей отставке по требованию армии. Полномочия главы государства взяла на себя сенатор Жанин Аньес. Она пообещала как можно скорее провести новые выборы президента. Однако, по ее словам, Эво Моралесу нельзя будет участвовать в следующих выборах и его партии придется искать другого кандидата.
 
 
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Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила персонами нон грата венесуэльских дипломатов.
 
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