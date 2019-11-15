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Оглашен приговор по делу о жестоком убийстве в Полоцке

16.11.2019 10:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебский областной суд в выездном заседании в суде Полоцкого района и Полоцка вынес приговор в отношении 18-летнего и 17-летнего местных жителей.

Молодые люди обвинялись в жестоком убийстве человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Как сообщалось, днем 22 апреля в милицию поступило сообщение от жителей Полоцка о том, что во дворе частного дома обнаружено захоронение. Выяснилось, что под землей находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти. По данным следствия, у полочанина в гостях были трое парней, они вместе выпивали. Возникла ссора, и собутыльники нанесли хозяину травмы. Чтобы скрыть преступление, они закопали тело во дворе.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Мужчина был захоронен заживо. Во время осмотра места убийства следователи нашли в водоеме лопату, которой потерпевшему также наносили удары.


Областной суд 18-летнему фигуранту назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Второй молодой человек приговорен к 13 годам отбывания наказания в воспитательной колонии. Также с обвиняемых взыскано в пользу матери убитого Br50 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
 
 
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Витебский областной суд в выездном заседании в суде Полоцкого района и Полоцка вынес приговор в отношении 18-летнего и 17-летнего местных жителей.
 
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