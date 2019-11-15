Шок! Военного кинолога загрызли его же овчарки

Фото: Phoenix Police Department via AP





31-летний сержант работал с собаками с 2017 года, он отвечал за уход за животными в части неподалеку от столицы. Придя на службу, он заметил, как две бельгийские овчарки вырвались из клеток и бегают по территории. В какой-то момент животные набросились на него и загрызли насмерть.









В Минобороны Австрии уточнили, что одна из собак была полностью выдрессирована для несения службы, вторая только должна была пройти обучение.





Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил соболезнования семье погибшего.





lenta.ru В австрийской армии числятся 170 служебных собак, пишет





Порода бельгийских овчарок недавно стала особенно популярна. Представитель одной из разновидностей породы — малинуа — участвовал в операции по ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. После этого рост цен на малинуа приобрел взрывной характер.











