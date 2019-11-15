ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шок! Военного кинолога загрызли его же овчарки

16.11.2019 10:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Австрии служебные собаки загрызли кинолога, который их кормил. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Phoenix Police Department via AP

31-летний сержант работал с собаками с 2017 года, он отвечал за уход за животными в части неподалеку от столицы. Придя на службу, он заметил, как две бельгийские овчарки вырвались из клеток и бегают по территории. В какой-то момент животные набросились на него и загрызли насмерть.


В Минобороны Австрии уточнили, что одна из собак была полностью выдрессирована для несения службы, вторая только должна была пройти обучение.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил соболезнования семье погибшего.

В австрийской армии числятся 170 служебных собак, пишет lenta.ru

Порода бельгийских овчарок недавно стала особенно популярна. Представитель одной из разновидностей породы — малинуа — участвовал в операции по ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. После этого рост цен на малинуа приобрел взрывной характер.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австрии служебные собаки загрызли кинолога, который их кормил. Об этом пишет Daily Mail.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Один из проектов - о раке кожи». Как белоруска переехала в Париж и руководит своей лабораторией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика