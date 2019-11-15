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Не снимать! Марзалюк не пришел на свою встречу с избирателями. Вместо него был лысый мужик

16.11.2019 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый раз за эту предвыборную кампанию кандидат в депутаты Игорь Марзалюк не пришел на встречу со своими избирателями. Вместо себя он прислал свое доверенное лицо – Иванова Алексея.

Не снимать! Марзалюк не пришел на свою встречу с избирателями. Вместо него был лысый мужик
Избиратели попросили Алексея Иванова предъявить удостоверение доверенного лица
Встреча в ДК «Моготекс» была следующей после скандальной встречи в СШ №12, где Игорь Марзалюк запретил журналистам «Белсата» проводит съемки и на камеру пожаловался, что «нарушаются права равенства всех кандидатов».


Агитационные материалы Игоря Марзалюка

Возможно, что Игорь Марзалюк не захотел второй раз попадать в камеру журналистов «Белсата» и поэтому не пришел?

Доверенное лицо Игоря Марзалюка Алексей Иванов не смог ответить, почему Игорь Марзалюк не пришел на встречу. Также Алексей Иванов не пояснил, почему встреча была перенесена в ДК «Моготекс», если изначально она должна была пройти в СШ №40.

Не смог Алексей Иванов ответить и на вопрос, как приглашались люди на встречу, которая проходила в фойе Дома культуры «Моготекс» и где присутствовало около 10 человек.

После встречи эти люди поднялись на второй этаж ДК, из этого можно сделать вывод, что они являются сотрудниками учреждения. Вопросов к кандидату в депутаты сотрудники «Моготекс» не имели.

На странице Игоря Марзалюка «ВКонтакте» есть фоторепортажи с прошлых встреч. На них видно, что на всех Игорь Марзалюк был лично и в присутствии большого круга людей. А после скандала в СШ №12 Марзалюк вдруг не пришел, как не пришли и десятки людей с ним на встречу. Странно.


Помощник Игоря Марзалюка Алексей Авласович сам вел видеосъемку, которую запрещал вести «Белсату»
Возникает много вопросов. Планировалось ли вообще проводить встречу с избирателями в ДК «Моготекс»? Испугался ли Игорь Марзалюк журналистов или у него вдруг появились секретные дела, о которых никому нельзя рассказывать?

P.S.: После встречи в СШ №12 Игорь Марзалюк попрекал своих конкурентов на депутатство тем, что они не смогли самостоятельно прийти на теледебаты и прислали вместо себя своих доверенных лиц. Вскоре после этих слов пришла очередь и самого Игоря Марзалюка присылать вместо себя на встречу с избирателями своих доверенных лиц.
 
 
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Первый раз за эту предвыборную кампанию кандидат в депутаты Игорь Марзалюк не пришел на встречу со своими избирателями. Вместо себя он прислал свое доверенное...
 
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