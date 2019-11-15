На Зыбицкой пройдет молодежный рейв-митинг за права студентов









На митинге планируется поднять вопросы прав студентов, досрочного голосования, закона об отсрочке и распределения.





Акция должна начаться на улице Зыбицкая в 18:00, после чего ее участники перейдут на Площадь Свободы, а после митинга пойдут праздновать.





Митинг проходит в рамках избирательной кампании кандидата в депутаты Евгения Караулова.







