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Максим Галкин: "Как ездил, так и езжу"

16.11.2019 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение. Запись он опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист обратился к СМИ с просьбой не распространять «фейковую новость». «Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает <...> Как ездил, так и езжу», — написал комик в описании к видеозаписи.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости


Ранее советник гендиректора Первого канала, журналист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что некоторые концерты Галкина стали отменять. По его словам, Галкин «набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении», за что ему «тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», пишет lenta.ru


10 ноября во время выступления в Новосибирске Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура. Он также раскритиковал популярные программы, особенно подчеркнув тот факт, что телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки.

Позднее слова Галкина поддержал Владимир Познер. В защиту комика также высказался юморист Владимир Винокур. Артем Шейнин и Владимир Соловьев выступили с критикой слов Галкина.
 
Теги: Новости
 
 
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Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на...
 
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