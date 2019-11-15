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Житель Узды купил Крестовоздвиженский костел, где крестили отца Купалы, за Br27,2 тыс.

16.11.2019 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крестовоздвиженский костел, построенный в 1798 году, продан за Br27,2 тыс. на электронных торгах, состоявшихся 15 ноября на площадке "БУТБ-Имущество", сообщили в пресс-службе биржи.



"Крестовоздвиженский костел - главную достопримечательность Узды (Минская область) купил местный житель, пишет interfax.by. Помимо самого костела инвестору также досталось право аренды земельного участка площадью 39,7 сотки сроком на 99 лет", - рассказали в БУТБ.

Как отметили в пресс-службе, в информации о лоте не было указано, что это памятник архитектуры. "Дело в том, что выполненное в неоготическом стиле двухэтажное здание храма, где в 1843 году крестили отца классика белорусской литературы Янки Купалы, с конца 50-х годов прошлого века служило районным центром культуры. Именно в этом статусе оно и было выставлено на торги", - пояснили в БУТБ


По информации биржи, местным властям потребовалось более трех лет, чтобы найти покупателя.

"Теперь двухсотлетнее здание бывшего костела ждет реконструкция. По условиям электронных торгов новый собственник обязан ввести объект в эксплуатацию в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом, добавили там, несмотря на то, что по согласованию с Узденским райисполкомом покупатель вправе изменить целевое назначение недвижимого имущества, при проведении реставрационных работ внешний облика здания и его историко-стилистические особенности должны быть сохранены.
 
 
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Крестовоздвиженский костел, построенный в 1798 году, продан за Br27,2 тыс. на электронных торгах, состоявшихся 15 ноября на площадке "БУТБ-Имущество", сообщили в...
 
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