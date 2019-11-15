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Первый: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

16.11.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Фото: Nati Harnik / AP

Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.

По мнению экспертов, основатель Microsoft смог вырваться вперед благодаря десятилетнему контракту с Пентагоном на услуги в области удаленных вычислений.
 
 
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Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
 
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