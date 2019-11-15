Мировой долг вырос до рекордных $250 трлн: инвесторы обеспокоены

Источник материала: Myfin



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В четверг Международный институт финансов (МИФ) опубликовал отчет о количестве международных заимствований в области государственного сектора, финансового и частного нефинансового сектора.

Согласно отчету, общий объем мирового долга увеличился на $7,5 трлн. за первые 6 месяцев 2019 года, достигнув рекордной суммы в $250,9 трлн. на конец этого периода. По оценкам МИФ, эта цифра превысит $255 трлн. к концу 2019 года.