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«Игроки перед матчами натираются кровью животных». Откровения тренера сборной Казахстана

16.11.2019 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Словацкий Šport подготовил материал о тренере из этой страны Михале Хиппе, помогающем чеху Михалу Билеку в работе с национальной сборной Казахстана по футболу. В нем любопытен момент, касающийся ритуалов игроков, пишет sports.kz.


Михал Хипп (слева). Фото: sports.kz

К экзотической футбольной культуре чешский и словацкий тренеры приспосабливаются вместе, пишет издание.

Игроки преимущественно являются мусульманами, подчас посещающими мечеть во время сборов национальной команды. У них также имеются свои предматчевые ритуалы, когда молятся в течение нескольких минут прямо в комнате. Некоторые даже суеверно натираются кровью жертвенных животных.

«К этому можно привыкнуть. Даже к таким праздникам, как Рамадан, когда игроки не едят и не пьют целый день. У нас есть для этого определенные правила, благодаря чему, например, нам удалось во время поста победить Сан-Марино», — объяснил Хипп.

 
 
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Словацкий Šport подготовил материал о тренере из этой страны Михале Хиппе.
 
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