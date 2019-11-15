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«Игроки перед матчами натираются кровью животных». Откровения тренера сборной Казахстана
Источник материала: Tut.by
Словацкий Šport подготовил материал о тренере из этой страны Михале Хиппе, помогающем чеху Михалу Билеку в работе с национальной сборной Казахстана по футболу. В нем любопытен момент, касающийся ритуалов игроков,
К экзотической футбольной культуре чешский и словацкий тренеры приспосабливаются вместе, пишет издание.
Игроки преимущественно являются мусульманами, подчас посещающими мечеть во время сборов национальной команды. У них также имеются свои предматчевые ритуалы, когда молятся в течение нескольких минут прямо в комнате. Некоторые даже суеверно натираются кровью жертвенных животных.
«К этому можно привыкнуть. Даже к таким праздникам, как Рамадан, когда игроки не едят и не пьют целый день. У нас есть для этого определенные правила, благодаря чему, например, нам удалось во время поста победить Сан-Марино», — объяснил Хипп.
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Словацкий Šport подготовил материал о тренере из этой страны Михале Хиппе.
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