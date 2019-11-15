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Фотофакт. В Минке открыли дорогу от МКАД до Новой Боровой
Источник материала: Myfin
Дорога построена «с нуля» и стала альтернативой съезду с улицы Городецкой. Рабочие положили свежий асфальт и оформили элементы навигации. Предусмотрены полосы разгона и торможения, равно как и разделительная. Вдоль пути обустроен тротуар, ездят и велосипедисты. Все работы взял на себя застройщик.
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Между МКАД и Новой Боровой открыли прямую дорогу. Новая развязка открывает быстрый путь до кольцевой.
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