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Фотофакт. В Минке открыли дорогу от МКАД до Новой Боровой

16.11.2019 09:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фотофакт. В Минке открыли дорогу от МКАД до Новой Боровой
Фотофакт. В Минке открыли дорогу от МКАД до Новой Боровой

Дорога построена «с нуля» и стала альтернативой съезду с улицы Городецкой. Рабочие положили свежий асфальт и оформили элементы навигации. Предусмотрены полосы разгона и торможения, равно как и разделительная. Вдоль пути обустроен тротуар, ездят и велосипедисты. Все работы взял на себя застройщик.

 
 
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Между МКАД и Новой Боровой открыли прямую дорогу. Новая развязка открывает быстрый путь до кольцевой.
 
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